“Deus conforte a todos”, diz Mourão sobre incêndio em CT do Flamengo

“[Estou] profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do Flamengo. Como torcedor e esportista, solidarizo-me com as famílias, o clube e a nação rubro-negro”, disse .

Torcedor do Flamengo, Mourão usou sua conta pessoal no Twitter para prestar solidariedade aos atingidos pelo incêndio. “Deus conforte a todos”, desejou Mourão, que encerrou a mensagem evocando “toque de silêncio”.