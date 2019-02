Feridos em incêndio no Centro de Treinamento são identificados

da Agência Brasil

Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, está em estado gravíssimo e será transferido do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para o Pedro II, em Santa Cruz, também na zona oeste. Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, estão internados no hospital da Barra da Tijuca. Segundo a secretaria, os dois inspiram cuidados.

“Traz uma tristeza no coração de todos”, disse o preparador físico Alexandre Sanz.

Zico

Ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, lamentou o incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e pediu apuração. “Que tragédia essa com a base do Flamengo! Que choque receber essa notícia aqui, do outro lado do mundo”, afirmou Zico, que atualmente trabalha no Japão.

Usando sua conta no Facebook, o ex-jogador desejou “que Deus conforte os familiares que perderam seus filhos, netos, irmãos, sobrinhos,enfim parentes”. Formado na base do Flamengo, Zico lembrou o sonho de muitos adolescentes de mudar de vida com o futebol: “Meninos que sonhavam com um futuro e muitos, sem dúvida, em ajudar suas famílias”.

Zico cobrou a apuração do incêndio: “Que se apure tudo, pois uma tragédia como essa não pode passar em branco. Vidas se foram”. Ele desejou que a “nação rubro-negra tenha força e fé para superar este momento”.

Foto: Reprodução/TV Globo