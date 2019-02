Governador Belivaldo Chagas em visita a hospital afirma: “esse é o meu estilo”

08/02/19 - 13:32:28

O governador Belivaldo Chagas esteve nesta quinta-feira (07) visitando as instalações complexo de tratamento do câncer em Barretos. “A nossa vinda para conhecer o complexo de tratamento do câncer em Barretos tem se mostrado cada vez mais importante”.

Belivaldo usou as redes sociais para falar sobre sua visita ao hospital do câncer na cidade de Barretos (SP) e diz que “esse é o meu estilo”. O governador disse também que não gosta apenas de ouvir. “Esse é o meu estilo. Não gosto apenas de ouvir falar, eu quero conhecer. Estou aprofundando meus conhecimentos em relação as carretas de prevenção ao câncer. Aqui em Barretos (SP) tive a oportunidade de visitar uma fábrica de carretas que faz parte do grupo que administra o Hospital do Amor e produz as carretas que eles enviam para o Brasil inteiro. Fui ver como elas funcionam e quais os melhores equipamentos para servir a população. O conhecimento é fundamental para tomar as melhores decisões”, afirmou o governador.