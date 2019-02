Luciana Déda é eleita vice-presidente regional da Associação Nacional dos Detrans

08/02/19 - 14:38:02

Luciana Déda será responsável por articular políticas públicas com representantes do Nordeste

Em reconhecimento ao trabalho realizado à frente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), a diretora-presidente da autarquia em Sergipe, Luciana Cândida Déda Chagas de Melo, foi eleita na quinta-feira, 7, na cidade de Brasília, como vice-presidente regional Nordeste da Associação Nacional dos Detrans (AND).

A votação ocorreu dentro da reunião da Associação Nacional dos Detrans, momento em que foram eleitos novos membros de sua Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. A ocasião contou com a presença dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades estaduais de trânsito de todo o país.

Já nesta sexta-feira, 8, dia em que acontece o 64º Encontro Nacional dos Detrans (64º END), também na capital federal, será realizada a transição do comando institucional da AND, inclusive com a posse da primeira mulher a presidir o Detran/SE na vice-presidência da Associação e a elaboração da agenda prioritária do órgão para o próximo biênio.

64º END

O 64º Encontro Nacional dos Detrans (64º END), que ocorre com a presença do diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Jerry Adriane Dias, traz na pauta as recentes mudanças, no âmbito federal, das estruturas decisórias relacionadas às políticas públicas de trânsito e os possíveis impactos para os Departamentos Estaduais. O evento é acompanhado de perto por Luciana Cândida Déda Chagas de Melo.

Com informações da Associação Nacional dos Detrans