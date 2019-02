PESQUISA COMPARATIVA DE GÁS COZINHA AUXILIA OS CONSUMIDORES

08/02/19 - 16:48:08

Com o objetivo de orientar os consumidores e monitorar o mercado na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza resultado da nova pesquisa comparativa de preços do gás de cozinha. O levantamento foi realizado nos dias 7 e 8 deste mês, e é uma ação do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que visitou, ao todo, 28 estabelecimentos comerciais.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça que os valores constatados referem-se ao dia em que foi realizado o levantamento, estando, portanto, sujeitos a alteração conforme a data da compra ou por conta de possíveis descontos especiais, ofertas e promoções. Além disso, indica as variações de preços identificadas. “Nessa pesquisa identificamos preços de gás que vão de R$ 70,00 a R$ 80,00, dentro da amostra pesquisada”, indicou.

Igor Lopes acrescenta que os consumidores devem estar atentos a outros aspectos além do preço do produto. “É imprescindível que o consumidor procure distribuidoras e revendedores autorizados. Além disso, é preciso estar atento à qualidade do produto, evitando comprar botijões amassados ou com falhas na pintura, pois esses podem enferrujar com mais facilidade, criando desgastes que podem vir a ocasionar acidentes”, ressalta o coordenador.

Essas pesquisas são realizadas periodicamente, para possibilitar ao consumidor o acesso aos dados de mercado de forma facilitada, contribuindo assim com a formação de um consumo consciente. Diante desse trabalho, a coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Rodrigues, indica outros critérios a serem observados pelos consumidores. “Os consumidores devem optar por locais que ofereçam garantia do produto, exigir sempre a nota fiscal e também observar a existência de marca de certificação do produto”, afirma.

Agendamento online

Para registrar reclamação no órgão o consumidor pode agendar o dia e horário do seu atendimento através do site procon.aracaju.se.gov.br. O serviço possibilita maior agilidade e eficiência para o atendimento na sede localizada na avenida Barão de Maruim, nº 867, bairro São José.

O sistema indicará no calendário os dias e horários disponíveis para o atendimento. Diante de dúvidas é possível ligar para o SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.