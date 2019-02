Polícia Civil detém trio em flagrante pelo crime de furto qualificado em Itabaiana

08/02/19 - 09:47:14

Os indivíduos realizavam os crimes dentro da empresa onde trabalhavam

Na tarde de quinta-feira, 7, na cidade de Itabaiana, policiais civis da delegacia regional do município serrano prenderam três homens em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Na ação, os criminosos foram vistos pelas câmeras de segurança da empresa onde trabalhavam furtando 60 Kg de charque. Quando os policiais foram ao estabelecimento comercial, encontraram o produto do crime dentro do carro de um dos suspeitos, que estava estacionado próximo ao local do crime, no Centro de Itabaiana.

Os envolvidos foram identificados como Amauri Alves dos Santos, 21 anos, Edinaldo dos Santos, 30 anos, e Wesley Bezerra dos Santos, 31 anos. O trio confessou o delito, dizendo que já cometeu o mesmo crime em outras oportunidades na empresa.

Os três foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da justiça. Esta prisão reforça o comprometimento da Delegacia Regional de Itabaiana no combate à violência no Agreste. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do Disque Denúncia (181) para continuidade das ações de combate à violência no município.

Fonte e foto SSP