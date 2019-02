POUCOS DEFENDEM O CAOS

08/02/19 - 00:01:55

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Importante o pensamento de alguns empresários que estão se reunindo para propor ao governador Belivaldo Chagas (PSD) uma série de opções em que possam se integrar para resolver problemas graves de ordem econômica e financeira do Estado. Até o momento houve apenas uma reunião, mas outras acontecerão para que sejam apresentadas soluções, que possam gerar recursos sem cobrança de impostos.

Parece mágica, mas não é. Os empresários querem a Parceria Público Privada (PPP) e a adequação legislativa, para alugarem bens administrados pelo Estado, mas que não dão lucro e terminam causando prejuízo. É um projeto amplo, que tem como objetivo oferecer contribuição à arrecadação, para equilibrar as finanças e amenizar a decantada crise que Sergipe passa já há alguns anos, mas que praticamente estourou agora com a realidade de um Governo transparente.

A crise financeira do Estado não nasceu no atual Governo, vem de longe e se revela agora assustadora. Outros gestores empurraram os problemas para baixo do tapete, mas neste momento, com a implosão da Previdência, as ações têm que endurecer para que a sociedade não se torne amplamente prejudicada e tenha que pagar o pato. O momento está mais para arregaçar as mangas, do que se inclinar sobre teclados e encher os grupos sociais de ataques que, no final, fazem pouco sentido e atendem a interessem políticos dos que ainda se mantêm no palanque.

Os rancores de uma derrota política provocam um grande mau à sociedade.

A reação dos empresários e de alguns políticos que se desarmaram de posições políticas vai ajudar a melhorar a vida econômica e financeira. A própria oposição em Sergipe, ainda se refazendo na Assembleia Legislativa, está mais para amparar do que massacrar. E isso é bom. A oposição não deixará de ser firme, mas fiscalizadora e propositiva. Sabe das dificuldades que o Estado atravessa e não pretende radicalizar para aprofundar mais a crise.

Um gesto que demonstra equilíbrio e sensatez, sem deixar de atuar forte no que considerar excesso. É sim um bom exemplo de maturidade em favor da população que representa.

NOVOS ENCONTROS

Os empresários que formaram um grupo para atuar junto ao Governo, terão uma nova reunião para fazer propostas que não gerem impostos, com a Adequação Legislativa e a Parceria Público Privada (PPP), que melhora a arrecadação e gera emprego.

CITAM O DESO

Um dos exemplos que será apresentado será uma participação junto ao Deso, para que as empresas construam esgotos nos locais que ainda não existem e repassem à Companhia parte da arrecadação mensal, sem custos para o Estado.

UTILIZAR EQUIPAMENTO

Outra sugestão é aluguel de prédios e logradouros que dão prejuízos, para serem usados pelas setor privado. Como é o caso do Centro de Convenções, cujas promoções ficariam por conta de empresas e o Estado receberia pagamento por isso.

TODOS OS ESTADOS

Segundo um dos empresários, essa atuação Público Privada acontece na maioria dos Estados, sem que se proceda à privatização mas, especialmente, a locação de áreas que estão isoladas e apenas dão prejuízos.

AVALIAÇÃO INTERNA

Já está pronta avaliação interna para candidatos a prefeito de Aracaju em 2020. A vereadora Emília Corrêa e o deputado Gilmar Carvalho estão empatados tecnicamente em segundo lugar. Edvaldo Nogueira está em primeiro, mas com pontuação reduzida.

QUEM APARECE MAIS

Aparecem ainda na pesquisa o empresário Milton Andrade, Mendonça Prado, Dr. Emerson e a surpresa: Daniella Garcia. Na pesquisa induzida, mesmo sem colocar o nome, Eliane Aquino é citada, já Marcio Macedo não aparece.

LUCIANO EM BARRETOS

O presidente da Alese, Luciano Bispo, acompanhou Belivaldo Chagas na visita ao Hospital de Barretos (SP). Foi conhecer de perto a sua estrutura e traçar ações conjuntas que venham melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos de Sergipe.

LAGARTO É RADICAL

Gustinho Ribeiro (SD) já está se manifestando em relação à liderança da bancada federal, e trás à tona problemas internos históricos de sua cidade, Lagarto, demonstrando que o município não saiu do Bole-bole e Saramandaia. É triste…

ATRAVÉS DAS REDES

Usando o Twitter, Gustinho Ribeiro diz que tem deputado federal de Sergipe querendo ser coordenador da bancada federal, mas não coordena nem o seu mandato. Diz ainda que ele não participara dessa pantomima.

ENTRAR NA REAL

Gustinho admite que na bancada federal tem vários nomes preparados para ser coordenador e acredita que “faremos uma escolha que possa representar bem a bancada sergipana”. Lagarto precisa se renovar e não deixar que a política tacanha se mantenha.

RESPOSTA RÁPIDA

Fábio Reis (MDB) tomou para si o que dissera Gustinho e escreveu: “estou deputado federal pelo 3° mandato, e não conquistei meu espaço agredindo nenhum outro colega. Ele (Gustinho) tem muito que aprender e eu não respondo a pessoas insignificantes”.

BATE CABEÇA

Circula nas redes que a “bancada federal de Sergipe está batendo cabeça na questão da Fafen. André Moura começa a fazer falta nos pleitos de Sergipe no Congresso Nacional. Vão trocar o slogan de Meireles por: Chama o André”.

ALESSANDRO ATUA

O senador Alessandro Vieira (PPS) conseguiu assinaturas para apresentar requerimento da criação da CPI para investigar possíveis irregularidades do Poder Judiciário. Alessandro começa a por a cabeça (êpa!).

FORA DO MDB

Zezinho Guimarães disse ontem que não tem nada contra o ex-governador Jackson Barreto, mas “quando o MDB for para seu comando em Sergipe, deixo a legenda alegando incompatibilidade”, o que não lhe traria problema jurídico.

SEJA QUEM FOR

Aliás, o deputado Zezinho Guimarães diz que não fica mais no MDB seja quem for o presidente: “isso é questão de fórum íntimo, mas nada contra ninguém”. Se dependesse do deputado ele já estaria fora do partido.

ROGÉRIO RECLAMA

O senador Rogério Carvalho diz que “quando fui relator do ‘Mais Médicos’, o objetivo era atender aos que mais precisam de assistência à saúde: os mais pobres! Agora, um gesto desumano de Jair Bolsonaro deixará milhões de brasileiros sem atendimento médico. Inacreditável!”

CONDENADO SEM CRIME

Marcio Macedo participou da manifestação em favor de Lula e falou que “ele é vítima de nova condenação política, sem crime e sem provas. A sua inocência e à perseguição feita pela turma do Moro o colocam na condição de preso político”.

PERDE FUNDAÇÃO

A informação é de um deputado da base aliada: “o ex-deputado Robson Viana se meteu numa verdadeira sinuca de bico. Agora, perdeu a Fundação de Saúde Parreira Horta”. A nova indicação será do deputado Garibaldi Mendonça.

FINALIZA TRATATIVAS

O deputado Georgeo Passos (Rede) disse ontem que nesta semana, a ideia é finalizar as tratativas para fechamento do Bloco Parlamentar de oposição que atuará na Alese. A partir daí, semana que vem, vamos dialogar conjuntamente para decidirmos como iremos agir.

FIRME E PROPOSITIVA

Georgeo avisa que a oposição será firme, fiscalizadora e propositiva. “Sabemos das dificuldades que o Estado atravessa”. E acrescenta: “lógico que a bancada governista terá maioria absoluta, mas mesmo assim, faremos nossa parte”.

Nos grupos sociais

///Foi um crime – O ex-deputado federal André Moura (PSC) admitiu, ontem, que é impressionante o número de pessoas – eleitor dele ou não – que se dirige a ele para reconhecer que não elegê-lo para o Senado “foi um crime”. Essa ação das pessoas é um reconhecimento por tudo que André Moura fez por Sergipe.

///Muito arrependido – Segundo ainda André Moura, em um restaurante da Atalaia, um eleitor lhe disse que “não votei em você, mas estou muito arrependido”. Outro confidenciou que votou em André e num segundo candidato: “mas se soubesse estaria teclado só em você”. No interior a recepção popular também impressiona.

///Reis vice-líder – Composto por 302 deputados federais e 11 partidos, dentre os quais o PSL, do presidente Bolsonaro, o deputado Fábio Reis foi escolhido como vice-líder do maior Bloco Parlamentar da Câmara Federal. Fábio Reis, que está no 3° mandato, tem experiência e bom relacionamento com os colegas, especialmente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ).

///Ajudar no diálogo – Na Câmara, o Solidariedade comporá a base aliada ao presidente Bolsonaro. Deputado Gustinho Ribeiro, presidente do partido em Sergipe, foi convidado pelo líder do Governo, Vittor Hugo, a ajudá-lo no diálogo com colegas parlamentares visando à construção da maioria para garantir a governabilidade.

///Eleitos sem base – Ainda presidente do PPS, o empresário Clóvis Silveira diz que esses eleitos sem base eleitoral, passará por um teste nesses próximos dois anos. Eleições municipais mostrarão se eles realmente têm votos ou foi apenas um ajuntamento de oportunistas procurando vácuo na campanha do Bolsonaro!

Muita injustiça – O senador Rogério Carvalho (PT) disse, ontem, que é muita injustiça! O sentimento de indignação toma conta com a violência que estão fazendo com o ex-presidente Lula da Silva. “No entanto, cabeça erguida e fé em Deus, que continuaremos na luta por justiça”.

Conversa

Subtenente Edgard – OAB diz que vai fiscalizar o governo de Jair Bolsonaro , porém hibernou nos governos de Lula e Dilma. Essa OAB tem que ser extinta.

Muito rápido – As chuvas em Aracaju passaram rápido, mas o calor insuportável ficou. O clima está muito abafado e às alturas.

Abalam estrutura – Divergências internas abalam a estrutura de alguns partidos políticos já sobre as eleições municipais do próximo ano.

Fica até domingo – A informação é que o governador Belivaldo Chagas vai permanecer em São Paulo até domingo à noite.

Dois aliados – Está havendo briga interna pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros, inclusive entre dois aliados de primeira hora.

Perder na volta – A atuação inicial do senador Alessandro Vieira (PSB) não indica que ele vai se “perder na volta”. Mostra algum trabalho.

Sem preocupação – O prefeito Edvaldo Nogueira mostra que não está preocupado com as eleições de 2020. Acha que o momento é de manter a administração.

Não mudam nunca – Lideranças políticas de Lagarto ainda se comportam como se estivessem nos tempos de Bole-bole e Saramandaia. Não mudam nunca…

MPF investiga – Importante isso: Núcleo de combate à corrupção do Ministério Público Federal (MPF) no Rio investiga Flávio Bolsonaro