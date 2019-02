Prefeitura lança programação oficial do Carnaval dos Carnavais 2019

08/02/19 - 13:04:30

Com vinte e dois dias faltando para o inicio da folia de momo, a Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação de Cultura e Turismo João- Bebe-Água lançou nesta sexta-feira (08), a programação oficial do Carnaval dos Carnavais, que ocorrerá de 2 a 5 de março, com o tema: Mulheres de luta. O município preserva a tradição dos bloquinhos de rua, dos brincantes e das personalidades que fizeram história. Assim, a festa acontecerá simultaneamente no Grande Rosa Elze e no Centro Histórico, homenageando Maria Gizelda Cardoso, mais conhecida como Dona Zil, fundadora do bloco dos ‘Sujos’ que alegrou por muitos anos os carnavais da cidade.

Este ano a festa contará com apresentações musicais em palco, ampliando as festividades. No Centro Histórico o Palco será montado na Praça da Matriz e a área reservada para a festa levará o nome de Praça Carnavalesca Dona Zil. Já na Grande Rosa Elze, um trio elétrico será palco das atrações que se apresentarão no Conjunto Eduardo Gomes, na Praça Comercial que levará o nome de Mestre Jorge.

Os foliões mais animados já poderão curtir a folia momesca a partir do dia 22 de fevereiro, sexta-feira, haverá eventos pontuais.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água, Gaspeu Fontes, explicou que a festa contará com o suporte das pastas municipais, com pontos de apoio e ações educativas e preventivas das secretarias de Saúde e de Assistência Social e do Trabalho e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). “A ideia é oferecer todo o apoio à comunidade na organização da festa, preservando as tradições locais”, argumentou Gaspeu Fontes.

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA (22/02)

ROSA ELZE

18h – BLOCO INFERNINHO (saída da Praça do Rosa Elze)

SEGUNDA-FEIRA (28/02)

CENTRO HISTÓRICO

23h – ACORDA

SEXTA-FEIRA (01/03)

CENTRO HISTÓRICO

15h – BLOCO DA CONVIVÊNCIA (concentração da Praça do Carmo)

SÁBADO (02/03)

CENTRO HISTÓRICO

15h30 – BLOCO SAÚDE TODO DIA

16h – BLOCO DOS ESTUDANTES

16h15 – NÓS AJEITA

16h30 – ZÉ DA FOLIA

17h – NEGROS DO ILÊ AXE

17h30 – LASKETAS

18h- A PORTA

DOMINGO (03/03)

POVOADO COLÔNIA MIRANDA

10h – SEM DESCULPA PRA BEBER

POVOADO CANTINHO DO CÉU

10h30 – BLOCO UNIDOS DO CANTINHO DO CÉU

TIJUQUINHA

11h – BLOCO ALEGRIA (concentração na Igreja do Tijuquinha)

ROSA ELZE

11h – BLOCO OS JHANFS (Rua Eupídio Batista Nere)

POVOADO RITA CACETE

13h – BLOQUINHO DA RITA

BICA DOS PINTOS

13h – CIDADE HISTÓRICA

15h – FERAS DO FREVO

CENTRO HISTÓRICO

13h – BLOCO MORDE FRONHA

16h – BLOCO MOLEKADA

16h30 – BLOQUINHO DO FASC

17h – BLOCO DOS SUJOS DE DONA ZIL

17h – BLOCO UNIÃO E PASTORAL DO IDOSO

EDUARDO GOMES

10h – BLOCO AFRO REGGAE OXALUFÃ

11h – BLOCO DO SUJEIRA

11h – BLOCO PINGA-PINGA (Concentração no Espetinho do Pinga-Pinga)

13h – BLOCO KENGAS E MARIAS (concentração na Renatão)

15h – FREVORANDO (concentração na Praça N. Srª do Loreto)

SEGUNDA-FEIRA (04/03)

CIDADE HISTÓRICA

14h – BLOCO SOHDANOIS

15h – BLOCO CASA AMARELA

15h30 – BLOCO NÓS AJEITA

16h – BLOCO FILHOS DE DEUS

17h – BLOCO ZÉ DA FOLIA

17h30 – LASKETAS

TERÇA (05/03)

POVOADO COLÔNIA MIRANDA

04h30 – SACO DA MADRUGADA

EDUARDO GOMES

10h – TÔ NEM AÍ

11h – PINGA-PINGA

BICA DOS PINTOS

13h – BANDA CIDADE HISTÓRICA

15h – BANDA DO GUGU

BAIRRO APICUM MEREM

15h – BLOCO AS PIRANHAS

POVOADO RITA CACETE

15h30 – BLOCO CARNACATÓLICO

CENTRO HISTÓRICO

16h – BLOCO MOLEKADA

16h30 – BLOQUINHO DO FASC

17h – A PORTA

17h30 – BLOCO AFOXÉ DI PRETO

PRAÇA DA MATRIZ

PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL

DIA 03/03

HORARIO ATRAÇÃO

19:00 GRUPO PERCUSSIVO BURUNDANGA

21:30 AFRO REGGAE OXALUFÃ

DIA 04/03

HORARIO ATRAÇÃO

19:00 SAMBA DE MOÇA SÓ

21:30 ANDERSON DANTAS E BANDA

DIA 05/03

HORARIO ATRAÇÃO

19:00 ZANNY A MUSA

21:30 BANDA TRAKINAGEM

PRAÇA CARNAVALESCA MESTRE JORGE

EDUARDO GOMES – PRAÇA COMERCIAL

DIA 03/03

HORARIO ATRAÇÃO

19:00 AFOXÉ DI PRETO

21:00 BANDA TRAKINAGEM

DIA 05/03

HORARIO ATRAÇÃO

16:00 ANNE CAROL E OS AFRODRUMS

18:00 AFRO REGGAE OXALUFÃ

*FEIRA SÃO CRIATIVOS TODOS OS DIAS

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Cristóvão