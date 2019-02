Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora está com inscrições abertas

08/02/19 - 13:17:50

Objetivo é reconhecer práticas de empreendedorismo nas instituições de ensino

Estão abertas até o dia 26 de abril as inscrições para o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. A iniciativa busca identificar, estimular, reconhecer e divulgar as melhores práticas da educação empreendedora no Brasil em quatro categorias: ensino fundamental, médio, técnico e superior, cujo relato sirva como referência para outros profissionais de educação ou instituições de ensino.

O Prêmio é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Serão selecionados e reconhecidos os profissionais responsáveis, como por exemplo: reitores, diretores, coordenadores, professores, secretários de educação municipal, estadual ou outros profissionais envolvidos com o ensino formal, por iniciativas que sirvam para desenvolver, aperfeiçoar ou fomentar um comportamento empreendedor nos alunos das instituições de ensino em que atuam.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Prêmio, o educacaoempreendedora.sebrae.com.br. As instituições de ensino, públicas ou privadas que se inscreverem devem ser formais e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e os produtos ou soluções adotadas devem contribuir para que seus alunos adquiram ou aprimorem atitudes, comportamentos e características que os levem a lidar melhor com situações do contexto dos negócios ou da vida, a refletirem sobre si mesmos, suas experiências e saberes, ou para empreenderem e conduzirem negócios.

Após fazer o cadastro é necessário preencher a Autoavaliação da Gestão do Caso, também no site. As iniciativas devem ser apresentadas na forma de caso (relato), descrevendo as atividades realizadas e os resultados alcançados, que possa servir de exemplo e estímulo para outras instituições de ensino promoverem uma educação voltada ao empreendedorismo em seus alunos.

Também no site devem ser incluídos arquivos, como fotos, vídeos, documentos relevantes. A candidatura só será considerada completa com o preenchimento de todos os campos.

Avaliação

Os casos inscritos serão avaliados por técnicos voluntários e serão levados em consideração aspectos como a busca de oportunidades e iniciativa inovadora, persistência para colocar a ideia em prática, meta estabelecidas, realização de planejamento e monitoramento e exigência de qualidade e eficiência.

A candidatura só será considerada completa com o preenchimento de todos os campos do cadastro. Uma devolutiva será enviada automaticamente para o e-mail fornecido no cadastro ao final do ciclo.

Mais informações também podem ser obtidas na Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae e por meio do telefone (79) 2106-7766.

Por Wellington Amarante