Sergipano está entre mortos do incêndio no CT do Flamengo, no Rio

08/02/19 - 12:43:32

O atleta sergipano Athila Paixão, residente no Povoado Brasília, em Lagarto, está entre os 10 mortos no incêndio que aconteceu no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira (08).

A morte de Athila Paixão, 14 anos, foi confirmada pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. A família do jovem também já foi comunicada do seu falecimento, mas até o momento não há informações sobre o traslado do corpo para sua terra natal.

Athila foi revelado pela escolinha de futebol Geração do Futuro, a mesma por onde passou o seu conterrâneo, Diego Costa.

Incêndio – o fogo no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos na madrugada de hoje (8). Equipes de órgãos de segurança pública trabalham no local, conhecido como Ninho do Urubu, que fica no bairro da Vargem Grande. As chamas atingiram principalmente os alojamentos onde dormiam os jogadores de base do time.

Witzel determinou uma investigação minuciosa das causas do incêndio e, depois de entrar em contato com a direção do clube, solicitou que o vice-governador Cláudio Castro vá ao Centro de Treinamento do Flamengo para acompanhar os trabalhos das equipes do governo.

Foto redes sociais