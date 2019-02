UNINASSAU Aracaju realiza palestra motivacional ‘O poder da ação’

08/02/19 - 08:19:24

Palestra aborda o papel do coaching integral sistêmico como estímulo pessoal

Por: Suzy Guimarães

No próximo dia 20 de fevereiro, às 19h, a Faculdade UNINASSAU Aracaju promove uma palestra motivacional sobre o papel do coaching integral sistêmico como estímulo pessoal. A atividade, que é baseada no livro do escritor Paulo Vieira: “O poder da Ação”, acontece no auditório da Instituição de Ensino Superior e terá como palestrante a professora Helena Braz.

“A obra é resultado de uma ampla investigação científica, realizada pelo próprio autor, que visa auxiliar aqueles que desejam mudar de vida. Ao longo do livro, os leitores poderão encontrar encorajamento, desafios e até exercícios que os ajudarão a começar uma nova etapa e, consequentemente, atingir o sucesso profissional e pessoal”, disse a professora.

“Paulo Vieira resolveu inovar e usar uma metodologia diferenciada, que realmente estimula a ação. Ele criou o Coaching Integral Sistêmico e o juntou com desafios e provocações para estimular as pessoas a agir e ir em busca dos seus ideais, objetivos e sonhos”, observou Helena ressaltando que a palestra tem o intuito de gerar nas pessoas o estímulo para não desistir de seus anseios. “A dica é aceitar o que é proposto e dizer sim aos desafios. Até porque, por melhor que a metodologia seja, cabe ao indivíduo mudar sua própria vida”, observou a professora.

Ela ainda explicou que a palestra objetiva oferecer uma grande oportunidade de revolucionar e elevar o nível de comprometimento, disciplina, capacidade de manter foco persistente, visionário e comportamental. Durante a palestra, os alunos serão orientados sobre como tomar decisões certas, obter respostas de sucesso, reprogramar a mente e desenvolver capacidade.

Coaching – “É importante compreender que o coaching é um processo com foco voltado à solução, no qual o coach apoia o cliente para o seu desenvolvimento. Coaching é uma palavra inglesa que deriva de “coach”, que significa treinador, instrutor. O termo indica uma atividade de formação pessoal ou profissional na qual o instrutor (coach) auxilia seu cliente (coachee) a alcançar objetivos extraordinários em uma ou mais áreas de sua vida”, esclareceu Helena.