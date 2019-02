Heleno e Mitidieri falam sobre reforma e querem mais ação no Nordeste

O deputado federal Fábio Mitiddieri (PSD) lembrou neste sábado (09), durante conversa/entrevista com o ex-prefeito Heleno Silva (PRB), em emissora de rádio do sertão, que existe necessidade de que seja feita a Reforma da Previdência, mas não é justo que esse problema venha estourar no colo dos mais pobres. Se isto acontecer, “eu tô fora”.

O ex-prefeito Heleno Silva admitiu que a Reforma da Previdência é o assunto mais comentado em Brasília e disse que “Estive esta semana por lá e não se fala em outro assunto e o pior, que o governo não teria dinheiro e por isso precisa fazer”.

Mitidieri continuou admitindo que a “reforma para ser justa tem que incluir a todos, inclusive os militares. Não deve haver classes com privilégios. Assim como não se pode aceitar que se mexa na aposentadoria rural. Se isto acontecer, o governo não deve contar com os votos dos parlamentares do Nordeste. Não será aceito a desvinculação do BPC – Benefício de Contribuição Continuada do salário mínimo”.

Os dois lembraram que no caso da idade para aposentadoria, o tempo para a mulher deve ser menor, diferenciado.

Mitidieri disse ainda que “não tendo um único ministro do Nordeste, mesmo assim, se fala em Brasília que o Governo vai investir muito na região, mas eles precisam descer do palanque e tentar melhorar a imagem deles por aqui com ações para alavancar a economia.

Heleno e Mitidiery deixaram claro que torcem pelo governo Bolsonaro, mas lembraram que é preciso investir para poder buscar conquistar a região politicamente.

Heleno Silva e Fábio Mitidieri foram os mais votados nas últimas eleições na região do sertão, o primeiro como candidato ao Senado e o segundo para a reeleição a Deputado Federal. Segundo Mitidiery, a votação que ele recebeu no sertão o faz ter “uma responsabilidade ainda maior poder representar o sertão sergipano em Brasília”.