POLÍCIA PRENDE PAI ACUSADO DE ABUSAR SEXUALMENTE AS FILHAS

09/02/19 - 07:12:23

O crime era cometido pelo acusado contra as próprias filhas

Policiais civis de Japaratuba prenderam em flagrante um homem de 54 anos acusado de abuso sexual contra as próprias filhas. A prisão ocorreu durante a tarde da última quarta-feira, 6.

De acordo com a delegada Heilliara Farias, a polícia recebeu, por meio do Disque-Denúncia 181, a informação de que um homem estaria abusando sexualmente das próprias filhas há cerca de quatro anos.

Diante das informações, as equipes iniciaram as buscas, localizaram o acusado e o prenderam. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à uma unidade policial e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reitera a importância da população na resolução de crimes e prisão de acusados. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. Segundo Helliara, o nome do flagranteado não será revelado para não vitimizar ainda mais as filhas do agressor.

Fonte e foto SSP