SINDICASE ADERE A REDE DE COMBATE À FOME MESA BRASIL SESC

09/02/19 - 06:31:10

Com o objetivo de enfrentar a condição de subnutrição, insegurança alimentar e situação de fome das famílias menos favorecidas de Sergipe, na quinta-feira (07), o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac firmou uma importante parceria com o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise), para a destinação de alimentos para o programa Mesa Brasil Sesc, maior rede de distribuição de alimentos do estado, promovida pelos empresários do comércio sergipano.

O convênio foi assinado pelo presidente do Sistema Fecomércio, Laércio Oliveira, e pelo presidente do Sincadise, Breno França. O documento especifica que as empresas do comércio atacadista e distribuidor do estado que tiverem estoque de produtos em condições de consumo e que poderiam ser descartados por ausência de compra, serão doados para o Mesa Brasil Sesc, que destinará para 277 instituições beneficentes, além de famílias em condição de extrema pobreza em 53 municípios sergipanos, beneficiando mais de 60 mil famílias em todo o estado.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, valorizou a parceria firmada com o sindicato e as empresas do setor, destacando que a meta deste ano é ultrapassar o volume de um milhão de quilos de alimentos distribuídos.

“Estamos firmando um convênio muito importante para nossa ação social. O Mesa Brasil Sesc é um programa que recebe de quem tem muito para dar a quem nada tem. O produto com valor alimentício preservado ajuda muita gente que não tem o que comer na sua mesa, em sua casa. A pobreza extrema está muito perto de nós, e ações como essa ajudam a dar mais dignidade para as pessoas, para as famílias. Fico muito agradecido aos empresários por se doarem nessa parceria que faz justiça social com os menos favorecidos”, disse Laércio.

Para Breno França, presidente do Sincadise, a assinatura do compromisso ratifica a posição de responsabilidade social dos empresários do comércio atacadista e distribuidor, com as pessoas que enfrentam o problema da fome em Sergipe.

“Hoje vivemos um momento importante para as empresas do comércio atacadista e distribuidor sergipano. Se as empresas têm produtos que seriam descartados já comprados, melhor que os levemos para que Sistema Fecomércio, através do Mesa Brasil Sesc, distribua para as pessoas menos afortunadas. O problema da fome é algo relevante na nossa sociedade, mas muita gente fecha os olhos. Os empresários do comércio atacadista e distribuidor agora irão se engajar na luta pelo combate à fome, através da eficácia do Mesa Brasil Sesc em distribuir os alimentos”, disse Breno França.

Além de Laércio Oliveira e Breno França, o convênio também teve como signatário, o presidente da Fecomércio Alagoas, Wilton Malta, que assinou o convênio como testemunha da parceria. A assinatura foi feita durante a Assembleia Ordinária do Sincadise, diante de mais de 80 empresários do setor, que se comprometeram a engajar-se no movimento de arrecadação de alimentos.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria