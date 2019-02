ENSAIO TÉCNICO DE ESCOLAS DE SAMBA COMEÇAM HOJE

Embora tenha sido divulgado que a Light seria a patrocinadora dos ensaios técnicos, a companhia informou que ainda está avaliando a proposta encaminhada pelo governo do Rio e pela prefeitura do município, e que o acordo não foi assinado até agora. Pela proposta, a empresa descontaria do pagamento de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o valor investido nos ensaios técnicos. “A Light está fazendo, por meio de incentivo de ICMS, com o governo do estado”, observou.

O presidente da Liesa disse que as negociações continuam na tentativa do patrocínio, mas para não atrasar mais as apresentações, as escolas vão bancar os próprios custos de levar os seus componentes para os desfiles técnicos. “Na realidade, temos nos reunido com as escolas para organizar esta etapa de resgatar os ensaios técnicos e conseguimos, com esforço muito grande das escolas e de todos os envolvidos, retomar os ensaios já para este fim de semana, porque senão não daria tempo de as escolas ensaiarem”.

A Liga, no entanto, segundo Castanheira, vai cobrir os gastos com o Sambódromo. “A Liga, por meio da Lei Rouanet, vai bancar os custos da montagem do Sambódromo para os dias de ensaio, com grades, banheiros químicos, carro de som, equipes de trabalho e de limpeza de banheiros”.

Sobre a manutenção do Sambódromo, que sofreu roubos de cabos, grades, lâmpadas e torneiras dos banheiros, ele afirmou que não cabe à Liesa tratar desse assunto. “Não é com a Liga. Manutenção do Sambódromo é com a Riotur. Nós cuidamos da parte da montagem”, acrescentou.

Os ensaios técnicos que fazem a alegria de torcedores das escolas no período pré-carnaval, foram suspensos em 2017 por falta de patrocínio. Em 2018, apenas a Portela e a Mocidade, campeãs do ano anterior, foram para a avenida, completando a cerimônia de lavagem da Passarela do Samba.