Gabriel Kalleo recebe alta após cirurgia no cérebro

10/02/19 - 12:18:29

Gabriel Kalleo Sousa dos Anjos, 10 anos, recebeu alta médica no final da manhã deste domingo (10) após passar dez dias internado no Hospital São Lucas, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica para a retirada de um tumor no cérebro.

A informação sobre a alta de Gabriel foi passada pelo pai, Fábio dos Anjos, afirmando que por volta das 11 horas uma médica do hospital informou que a sonda foi retirada. “Graças a Deus retiraram a sonda. Eu estava aqui no hospital e a médica veio aqui me procurar para dar instrução de como era e como não era, enfim, resolveram”, disse Fábio em tom de alegria.

A partir de agora, Gabriel Kalleo, que é autista e enfrenta problemas de epilepsia vai para casa se recuperar da cirurgia e a evolução pós-operatória será acompanhado por um médico.

Munir Darrage