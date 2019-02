Impasse: criança autista recebe alta mas não pode deixar hospital

Continua o impasse sobre a alta médica do pequeno Gabriel Kalleo Sousa dos Anjos, de apenas 10 anos, que é autista e sofre de epilepsia. Gabriel foi internado no hospital São Lucas, em Aracaju, no último sábado (26) para a retirada de um tumor no cérebro.

A criança passou pelo procedimento cirúrgico e está bem aguardando apenas autorização do hospital para sair, já que o cirurgião que efetuou o procedimento já o liberou para retornar para casa.

Na tarde deste sábado (09) o pai de Gabriel, Fábio dos Anjos, voltou a procurar a reportagem para informar que o impasse continua e que inclusive o cirurgião disse estranhar o porque de a criança continuar internada. “O médico foi lá hoje de novo e disse que não sabe porque a criança ainda está internada, porque já era para ter tirado a sonda. Eu até paguei porque queria resolver logo esse problema. A criança ainda continua lá e continua com a sonda”, informa o pai.

Fábio enviou uma nota, afirmando que “Gabriel já foi retirado da CTI, já está no quarto, segundo minha mãe que está com ele nesse momento no hospital, o médico que fez a cirurgia tentou dá alta dele, mais sem sucesso por que precisa de uma nova avaliação com fonoaudióloga. Caso não seja retirada a sonda (uma vez que o Gabriel já se alimenta muito bem por via oral ) ele vira pra casa com sonda, algo que não achamos necessário”, diz o pai.

Ao final, Fábio dos Anjos faz um desabafo e diz que “só quero apenas que seja retirada essa sonda. Está parecendo que o hospital quer que fiquemos pagando sessões de fono, Sendo que Gabriel já tem um plano de saúde que deveria ter toda cobertura”.

