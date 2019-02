PRESIDENTE DA ABIH/SE ASSUME COORDENAÇÃO CÂMARA EMPRESARIAL TURISMO FECOMÉRCIO

10/02/19 - 05:47:45

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, assumiu a coordenação da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio. tem um novo coordenador. Ele foi empossado pelo presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira.

O novo coordenador destacou que contará com o apoio dos empresários do setor, para trabalhar as ações necessárias para desenvolver Sergipe como destino turístico e promover a melhoria nas atividades do turismo sergipano. Antônio Carlos destacou que acredita no trabalho do presidente da Fecomércio e que seu compromisso com o turismo é importante para que Sergipe se desenvolva.

“O turismo é o setor que pode tirar o estado mais rápido da crise”, destacou. Laércio Oliveira, valorizou a atuação da Câmara Empresarial de Turismo, lembrando que muito tem sido feito no planejamento para que a cadeia produtiva volte a crescer, segundo ele a Câmara terá uma revigoração com a maior inserção das empresas do setor nas discussões, diagnosticando os problemas e propondo soluções para o turismo.

“Antônio Carlos é um jovem com visão empreendedora e isso vai dar um grande ganho no desenvolvimento do turismo do estado. A Câmara é um instrumento dos empresários para fortalecer o Trade Turístico sergipano e essa somação de forças será importante para a recuperação do setor”, comentou.

Fonte e foto assessoria