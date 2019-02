ACADEMIA DE LETRAS PROMOVE CONFERÊNCIA SOBRE SANTO SOUZA

11/02/19 - 16:56:11

Na próxima quinta-feira, 14, às 16h, a Academia de Letras de Aracaju (ALA) realizará sessão especial de abertura do ano acadêmico com a conferência “Santo Souza, um argonauta de nosso tempo”, que será proferida pelo pesquisador Wagner Lemos, professor do Instituto Federal de Pernambuco, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e acadêmico fundador da Academia Sergipana de Literatura de Cordel. A conferência marca também o início das comemorações do centenário de nascimento do poeta Santo Souza, patrono da Academia. O evento acontecerá no Instituto Hélvio Dória Maciel Silva, rua Celso Oliva, 141, bairro Treze de Julho.

Por Lara Aguiar