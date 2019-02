Governador Belivaldo Chagas discute melhorias no atendimento oncológico

Na ocasião, o governador autorizou que a Secretaria de Saúde prepare licitação para aquisição de uma carreta no modelo utilizado em Barretos. Com a finalização do processo da carreta que já está em Aracaju e a nova, serão dois veículos à disposição da população

O governador Belivaldo Chagas, juntamente com a vice-governadora Eliane Aquino e o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, se reuniu com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde para discutir ações concretas para a área de oncologia no Estado e avaliar parcerias com o sistema da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, em Barretos, referência na área.

Belivaldo destacou a visita técnica às carretas, em Barretos. O governador conheceu o funcionamento e as especificações corretas de como esse recurso auxilia os pacientes no trabalho de prevenção do câncer. No que se refere à carreta já alocada em Aracaju, sobre a qual se discute a compra por parte do governo do Estado, o governador declarou que já está sendo feita uma análise jurídica sobre os detalhes contratuais, porém também encaminhará uma análise técnica, que será realizada com o auxílio de físicos e engenheiros do Hospital de Barretos, bem como da equipe técnica do Hospital Universitário de Sergipe. Para isso, o governo irá protocolar uma solicitação para que o acesso à estrutura seja liberado. Na ocasião, o governador autorizou que a Secretaria de Saúde prepare licitação para aquisição de uma carreta no modelo utilizado em Barretos. Com a finalização do processo da carreta que já está em Aracaju e a nova, serão dois veículos à disposição da população.

“Essa análise será feita para nos certificar de que as especificações atendem, de forma efetiva, as demandas para o trabalho que deverá ser feito junto à população. O objetivo é ter certeza de que estamos adquirindo o melhor equipamento para que a prevenção seja eficaz. Se a carreta que já está em Sergipe de fato atender ao seu propósito, teremos então duas carretas em funcionamento”, frisou Belivaldo, informando que o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, estará em Sergipe, em março, para visitar unidades de Saúde e discutir parcerias com a rede estadual. “Teremos a honra de receber em Sergipe, já no próximo mês, o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, para nos auxiliar no aprimoramento de nossos serviços”.

Estiveram presentes nea reunião a vice-governadora Eliane Aquino; os secretários José Carlos Felizola (Geral de Governo), Valberto Lima (Saúde) e Sales Neto (Comunicação); o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde, Jorge Kleber, e técnicos da Secretaria de Saúde.

Hospital de Amor

O Hospital de Amor é uma instituição de saúde filantrópica e é a maior instituição oncológica do País, contando com unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A ida do governador Belivado Chagas ao Hospital do Amor teve como principal objetivo estabelecer parcerias com a Fundação Pio XII, mantenedora do hospital, para fortalecer a assistência prestada no tratamento oncológico ofertado pela rede de Saúde em Sergipe.

