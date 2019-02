CORPO DO JOGADOR ATHILA É SEPULTADO NO POVOADO BRASÍLIA

11/02/19 - 10:55:36

Corpo do jogador Athila Paixão, 14 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo, foi sepultado por volta das 11 desta segunda-feira (11), no cemitério do Povoado Brasília, município de Lagarto, na presença de centenas de pessoas.

O corpo de Athila chegou ao Aeroporto em Aracaju, em um voo comercial no final da tarde de domingo (10). Em seguida foi levado ao município de Lagarto, onde moram os familiares do atleta.

O município de Lagarto parou para prestar as últimas homenagens ao jovem, que no dia 11 de março completaria 15 anos. O corpo foi velado em uma quadra de esportes que levará seu nome como homenagem, “Quadra Poliesportiva Áthila Paixão”, a mesma que ele costumava jogar com os amigos.

Comoção – no momento do enterro o clima era de muita comoção por parte dos pais do jovem, parentes, amigos e colegas de Athila, que jogaram com ele na Escolinha Geração Futuro, onde ele foi garimpado pelo Flamengo, choraram muito na despedida.

Foto Facebook/Lagarto Como Eu Vejo