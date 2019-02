Diário Oficial publica resultado de prova capacitação física do concurso de delegado

O Diário Oficial desta segunda-feira(11), publicou o resultado final da prova de capacitação física e a convocação para o exame psicológico, referente ao Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe, realizado pelo governo do Estado, através da extinta Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), no ano passado.

O exame psicológico será realizado no próximo domingo, 17 de fevereiro, e o candidato deverá observar as instruções contidas no edital e, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico, a partir de hoje (11) para verificar o seu local de realização do exame psicológico.

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova de capacitação física estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 15 de fevereiro. Já o resultado provisório do exame psicológico será publicado no Diário Oficial de 11 de março de 2019.

Inscreveram-se no concurso 4.677 candidatos para vagas de ampla concorrência, sendo 124 candidatos com deficiência e 812 candidatos negros. Todos esses candidatos participaram da prova objetiva no dia 14 de outubro de 2018.

O concurso prevê o preenchimento de 10 vagas, sendo duas reservadas aos candidatos deficientes e uma aos afrodescendentes, com remuneração inicial de R$11 mil.