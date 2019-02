Em Lagarto, alunos e egressos da Rede Estadual festejam aprovações no Sisu

11/02/19 - 09:47:04

A Diretoria Regional de Educação da Seduc no Centro Sul (DRE – 2) reuniu, além dos estudantes aprovados para o ensino superior, as equipes dos polos do curso Pré-Universitário e as equipes dos colégios estaduais dos municípios da região

O Centro de Vivência do Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho (UFS – Lagarto) sediou nesta sexta-feira, 8, a festa de aprovação de ingresso no ensino de nível superior, em universidades e faculdades pública e privadas, dos alunos e egressos da rede pública estadual de ensino dos municípios do território Centro Sul Sergipano.

Sob a coordenação da Diretoria Regional de Educação – 2, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (DRE – 2/Seduc), os alunos da Rede Estadual no Centro Sul comemoraram os resultados conquistados a partir das notas que obtiveram no Enem 2018.

Na festa dos aprovados, como forma de reconhecer os resultados da escola pública, a DRE – 2 agraciou com certificados de menção honrosa e medalhas os alunos e egressos da Rede Estadual aprovados para o ensino superior e as equipes escolares dos colégios estaduais e dos polos do curso Pré-Universitário (Preuni/Seduc) instalados nos sete municípios da região (Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Boquim e Salgado), atores importantes para tais conquistas.

Aprovada em primeiro lugar para o curso de Matemática, Hellen Andrade comemorou, “mais uma vez”, a conquista do sonho de ingressar na Universidade Federal de Sergipe. Além de cursar o ensino médio no Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa, a estudante foi também aluna do Pré-Universitário, curso preparatório do Governo de Sergipe, coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Seduc. “Não teria conseguido essa aprovação se não fosse o Preuni. Na escola, meus professores também foram fundamentais para a conquista desse resultado”, destacou.

Moradora do município de Paripiranga (BA) e aluna do Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, na vizinha Simão Dias, Darlla Araújo afirma que teve uma caminhada difícil até a aprovação para o curso de Odontologia da UFS. Assim como Hellen, cursou o ensino regular durante o dia e o Preuni à noite. “Sou muito grata pelo apoio que tive de todos os que me acompanharam nessa jornada, sobretudo aos professores do [Centro de Excelência] Milton Dortas”, frisou a estudante.

Para Maria Luiza, a escola em que cursou o ensino médio, o Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa, foi fundamental para conseguir a aprovação para o curso de Fisioterapia da faculdade Estácio, por meio do Prouni. Sorridente, com o rosto pintado com as iniciais do curso em que se matriculará nos próximos dias, Luiza contou, orgulhosa, ter conquistado 940 pontos na prova de Redação do Enem. “A minha professora de Redação me ajudou muito e isso fez toda diferença no resultado final”, disse.

Aos aprovados, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho transmitiu os cumprimentos do governador Belivaldo Chagas, “que não pode comparecer, mas gostaria muito de ter vindo abraçar a todos”, informou.

“Trouxemos nossas congratulações aos estudantes e parabenizamos nossos professores pelos resultados conquistados por seus alunos. Hoje foi um dia muito importante para todos que aqui estiveram, dia de colher os frutos dos trabalhos que têm sido desenvolvidos em nossas escolas. Com a somação de esforços, estamos resgatando o prestígio e a valorização da escola pública”, afirmou Modesto, ao ressaltar que os resultados verificados até o momento são apenas parciais e tendem a crescer com as próximas chamadas do Sisu e Prouni.

De acordo com o professor Abraão da Conceição, diretor da DRE – 2, as aprovações dos alunos das escolas estaduais circunscritas à Diretoria de Educação do Centro-Sul engrandecem toda Rede Estadual de Ensino. Além de destacar o empenho dos alunos e professores, Abraão pontuou, também, o trabalho das equipes gestoras, “e da equipe do Preuni, a qual tem fortalecido os resultados dos nossos alunos de ensino médio”.

Coordenador do polo do Preuni em Simão Dias, o professor Joel Ferreira afirmou que o resultado dos alunos da região Centro-Sul deixa todos os professores da Rede Estadual muito felizes. “Recebemos com satisfação as aprovações que tivemos entre os alunos do polo do Preuni em Simão Dias. É uma conquista dos alunos e também da equipe de professores que, juntos, se dedicam aos estudos preparatórios para ingresso no ensino superior”, ressaltou.

Planejamento

Ainda em Lagarto, na sexta-feira, 8, as equipes gestoras das escolas circunscritas à DRE -2, iniciaram os trabalhos da Semana Pedagógica, cujo objetivo, explica o professor Abraão da Conceição, é traçar o plano de ações para o ano letivo 2019, como também discutir projetos, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Currículo Sergipano e processos de avaliação escolar.

SEED

Foto Eugenio Nascimento