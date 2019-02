Gabriel Ribeiro vai disputar torneio nacional de Crossfit em Maceió-AL

11/02/19 - 14:20:59

Não é novidade que a modalidade Crossfit vem crescendo em todo o país e em Sergipe não é diferente. Conhecido mundialmente como ”MMT” (Mistura de modalidades de treinamento), o Crossfit vem ganhando novos adeptos todos os dias, seja para manter a forma física ou até para competir profissionalmente como é o caso do sergipano Gabriel Ribeiro, que em abril vai disputar o ‘Wodlive’ em Maceió-AL, um dos maiores eventos de crossfit da América Latina. Ele e outro sergipano, Bernardo Andrade, foram aprovados na fase classificatória e se juntarão aos melhores atletas do país.

“Fizemos a inscrição pelo site e realizamos as provas. Foram desafios com regras e padrões de movimentos e cargas estipuladas para cada categoria. Foram classificados 30 atletas de todo o país em cada categoria e passamos para este grande evento que vai acontecer em abril. Fiquei em 12º lugar no geral na fase classificatória para a minha categoria, que é a RX. Agora é treinar bastante para representar bem o estado no torneio”, destaca o atleta Gabriel Ribeiro.

Para participar do torneio, Gabriel conta com o apoio dos seus patrocinadores como a Coyote Fitness, marca sergipana de acessórios fitness que cede materiais de treino como camisas, straps e meias. O Oca Treino, Centro de Treinamento,a MaisVet – Clínica Veterinária, A Fórmula – Farmácia de Manipulação e a agência de viagens Up Turismo.

Por Felipe Martins

Foto assessoria