HOMEM É PRESO COM MUNIÇÕES E DROGAS EM UM RESTAURANTE

11/02/19 - 05:12:43

A Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha desenvolveu durante o final de semana, ações de policiamento preventivo e repressivo na ruas da Grande Aracaju, que na resultaram na prisão de uma pessoa por tráfico de drogas, porte de munições de calibre .32 e 38 e com a quantia de R$ 1.644,00, num restaurante no Centro de Aracaju, na localização de um veículo roubado, em Nossa Senhora do Socorro e na apreensão de drogas, uma balança de precisão, munições de calibre .380 e .38 e de um colete balístico no Ponto Novo

As ações tiveram início nas primeiras horas da manhã do sábado, 9, com a realização de diversas abordagens e ações de repressão aos mais diversos tipos de crime.

A tarde, durante radiopatrulhamento pelo Bairro Ponto Novo, os militares receberam uma denúncia anônima de que, na Rua Oliveira Barros, uma pessoa estaria comercializando drogas e portando uma arma de fogo.

De imediato, os policiais deslocaram-se até a localidade onde perceberam que um indivíduo ao avistar a viatura empreendeu fuga entrando numa residência e pulando pelos muros do fundo, abandonado na casa 1 tablete, 10 pedaços e 195 papelotes de maconha, 3 pedaços grandes de crack, 09 munições de calibre .380 e 20 de .38, uma pequena quantidade de cocaína e um colete balístico.

Buscas foram realizadas na localidade, mas o suspeito não foi encontrado e o material apreendido foi conduzido à Delegacia Plantonista Sul.

No início da noite, ainda do sábado, Antônio Alves Santos foi preso, após denunciais versando sobre tráfico drogas chegarem aos policiais do BPRp, que prenderam em flagrante o suspeito no Restaurante do Raimundo com 5 pinos de cocaína, 1 pistola de Air Soft, 04 munições de .38 e 1 de 32 e com a gente quantia de R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

A ocorrência foi encaminhada à Deplan Sul onde todas as medidas legais foram tomadas.

No domingo, 10, além da realização de 87 abordagens a transeuntes, 34 a veículos de passeio e 7 a veículos de transporte coletivo, os radiopatrulheiros localizaram numa residência que estava alugada a Indivíduo de nome Maxuel Oliveira, que encontra-se peso no COMPAJAF, após denúncia de populares, um Ford Fiesta verde de placa policial MUK-6967 e chassi 9BFZF12C438008679 com restrição de roubo.

Como o veículo estava completamente desmontado, impossibilitando a condução do mesmo à delegacia. Os militares comunicaram a situação por meio de Relatório de Ocorrência Policial ao delegado de polícia responsável para que todas as medidas necessárias fossem tomadas imediatamente.

Colaboração de SD Oliveira Filho