IDOSA MORRE E MÓVEIS E UTENSÍLIOS SÃO DESCARTADOS NA RUA

11/02/19 - 07:17:42

Uma rua localizada no bairro Santo Antonio em Aracaju, está tomada de entulhos por conta de móveis e objetos que foram descartados de forma irregular na via pública.

O caso acabou chamando a atenção de populares que passavam pelo local no inicio da manhã desta segunda-feira (11). As informações passadas pelo radialista Alex Carvalho, na rádio Jornal, são de que o lixo descartado na rua João Ribeiro, esquina com a rua Oliveira Ribeiro, bairro Santo Antonio e pertencia a uma mulher de 83 anos que faleceu na semana passada.

Vizinhos contam que após a morte da idosa, a casa foi fechada e as coisas que pertenciam a ela foram descartados na rua e entre os objetos foram encontrados cópias de documentos de identidade, guarda-roupa e outros utensílios.

Foto radialista Alex Carvalho