Incêndio atinge madeireira na avenida Airton Teles centro de Aracaju

11/02/19 - 19:44:49

Um incêndio atingiu uma madeireira na Avenida Avenida Airton Teles, região central de Aracaju, no final da tarde desta segunda-feira (11).

O incêndio que acabou ganhando grandes proporções atingiu a Madeireira Serigy, localizada próximo a uma agência da Caixa Econômica. O corpo de bombeiros foi acionado e pelo menos três caminhões estão no local tentando debelar as chamas. Não há informações se há feridos.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública de Sergipe (Ciosp) confirmou que foi acionado para atender a ocorrência. Ainda de acordo com o Ciosp, não há relatos de vítimas no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Sergipe também foram acionadas para atender à ocorrência.

O diretor operacional do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel, Fabio Cardoso, disse que seis viaturas estão sendo utilizadas no combate às chamas. Além disso, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) forneceram caminhões de água para ajudar no combate ao incêndio e no resfriamento das paredes dos prédios vizinhos.

Segundo a assessoria de comunicação da Energisa, a energia de parte da região foi desligada após a empresa ser comunicada do incêndio. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) bloquearam o trânsito nas imediações.

Foto redes sociais