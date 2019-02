Prefeitura capacita Núcleos Comunitários para montagem de abrigos temporários

11/02/19 - 05:16:04

A Prefeitura de Aracaju realizou na manhã deste sábado, 9, através da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, um treinamento com membros dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) em relação à montagem de abrigos temporários. Eles são importantíssimos nas situações de desastre e precisam ser instalados de maneira rápida e correta.

Os abrigos têm a função de acomodar, provisoriamente, um grupo de pessoas que, em situações adversas, venham a ficar desabrigadas, ou seja cujas habitações venham a ser afetadas por dano ou ameaça de dano. O abrigo consiste em uma barraca de 4,60 por 5,50 metros (cerca de 25m²) composto por uma cobertura de lona, piso e peças estruturais, além de ferramentas de auxílio da montagem. Possui capacidade para comportar dez pessoas.

Eles foram enviados após solicitação da administração municipal ao Governo Federal, pois são vistos como uma forma de amenizar as perdas em situações de desastre. “A Defesa Civil, em 2017, elaborou um projeto junto ao Ministério da Integração Nacional solicitando barracas para períodos adversos em Aracaju. Em 2018, ele foi aceito e conseguimos o transporte dos equipamentos para a capital. Hoje, nós estamos começando um curso sobre abrigos para ensinar como montar e utilizar essas barracas. Ele é destinado aos nossos voluntários dos Nudecs, que estarão ainda mais preparados”, explica o major Sílvio Prado, coordenador da Defesa Civil.

A capacitação se deu através da demonstração, feita pelos agentes da Defesa Civil, de como montar os compartimentos com agilidade e segurança. Também houve uma palestra em relação ao gerenciamento destes abrigos.

Depois de assistirem a demonstração os voluntários puderam eles mesmos montar as estruturas, contando com o apoio e a supervisão dos agentes. “O treinamento é essencial para nós do Nudec, pois nós precisamos estar preparados para qualquer eventualidade, devemos saber como agir. Por isso, eu agradeço a oportunidade disponibilizada pela Prefeitura de Aracaju”, aponta Limerval Souza, membro do Nudec Porto D’antas.

A possibilidade de ajudar em circunstâncias desfavoráveis também move Gilenilde Barbosa, membro do Nudec Soledade. “Esse curso é muito importante para nós, sobretudo no nosso bairro, que fica em área de risco. Ele nos prepara para agir no caso de uma tragédia. Eu me sinto super feliz de poder ajudar minha comunidade”, ressalta.

Foto André Moreira