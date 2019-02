RADIALISTA DIZ QUE ENFERMEIROS NEGARAM A PRESTAR SOCORRO

11/02/19 - 07:41:05

Mais uma reclamação sobre os atendimentos prestados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Aracaju, foi registrada na manhã desta segunda-feira (11).

O caso foi registrado por volta do meio dia da última quinta-feira (07), na UPA Fernando Franco, zona sul de Aracaju. As informações passadas pelo radialista Carlos Ferreira, no jornal da Xodó são de que ele teve uma crise de hipertensão e foi levado às pressas por sua esposa até a unidade, porém segundo ele, o atendimento teria sido negado por servidores da unidade.

Com risco de morte por conta da oscilação de sua pressão arterial, Carlos Ferreira conta que “minha mulher falou com os atendentes mas eles disseram que ela deveria chamar o Samu que não tinha como eles atenderem. Ai, graças a um amigo, fui levado para a clínica de um amigo que prescreveu o medicamento e estabilizou minha pressão”, contou o radialista.