O PODER PELO PODER

12/02/19 - 00:34:00

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A oposição não se firmou ainda. E não há tempo para isso. Também já há algum tempo que não é tão áspera. Assim como aconteceu no Governo Déda, apesar da composição que fizeram por longo período. A oposição conseguiu maioria nesse período, mas só veio “entortar o caldo” no empréstimo do Proinvest, quando resolveu não aprová-lo.

Resistiu muito no início, mas depois terminou cedendo e tudo foi liberado com alguma alteração proposta pela cúpula oposicionista. No Governo Jackson Barreto a oposição não esteve tão dura. Aliás, deixou de lado o radicalismo de outras épocas. Só pôs os pés no pescoço nas eleições municipais de 2016, quando Jackson decidiu apoiar Edvaldo Nogueira à Prefeitura. A oposição ficou com o grupo liderado pelo PSB e juntos ao deputado federal Valadares Filho, mas sem sintomas de racha absoluto.

Nas eleições de 2018 é que se deu o fato consumado. Havia oposição indefinida, porque ainda se imaginava uma união dos Valadares com os Amorins e com André Moura. Não se deu e surpreendeu. Valadares Filho preferiu disputar o Governo com candidatura solo, abandonando aos que ensaiavam a formação de um bloco. Chegou até ao segundo turno, mas Belivaldo Chagas o superou e reelegeu-se governador do Estado, com uma estrutura política bem definida.

Mas, reconheça-se, o pleito de 2018 deixou apenas Valadares Filho como oposição, porque os demais adversários tiveram postura menos ríspida e expuseram dúvidas em quem apoiavam para valer. Hoje essa dúvida já não existe e a oposição tem ampla limitação e pouca estatura, em razão de uma certa mudança na concepção política que se pratica no momento, onde nem sempre a posição da oposição é a melhor e mais correta para a sociedade.

A política muda de acordo com o fim das conveniências de quem deseja o Poder pelo poder.

PENSA NO MANDATO

O deputado Fábio Henrique (PDT) disse ontem que nunca falou que seria candidato a prefeito de Socorro e acho que não é o momento para tratar de nomes. “Não estou pensando em candidatura agora, estou focado no meu mandato e em ajudar Socorro”.

PESSOAS ACHAM

Fábio Henrique disse que como anda muito em Socorro as pessoas acham que quer ser candidato, muitas pessoas do povo pedem e o grupo quer, “mas não estou pensando nisso”. A especulação foi publicada por Gilmar Carvalho.

REITERA APOIO

O ex-deputado Robson Viana reiterou seu apoio ao governador Belicaldo Chagas e diz que está ao seu lado para continuar na luta por um Sergipe cada vez mais justo para todos. Robson é primeiro suplente. Ontem ele esteve com Belivaldo para dissipar algum mal entendido.

PEDALANDO, PEDALANDO

Jackson Barreto está circulando o litoral da Bahia, e em pleno mar, numa bicicleta acoplada a uma lancha, ele rememorou: “pedalando, pedalando e a cabeça voltando ao tempo. Me vi (sic) entregando telegramas em Aracaju”.

NA CPI DA TOGA

A ofensiva de parlamentares contra membros do judiciário perdeu força com a retirada de nomes da proposta sobre a CPI da Toga. Alguns já não estão na relação que fora apurada pelo senador Alessandro Vieira (PPS).

MANDOU RETIRAR

Logo após a retirada das duas assinaturas, espalhou-se a informação de que Davi Alcolumbre havia mandado arquivar o requerimento do pedido de CPI ‘Lava Toga’,

NÃO ASSINOU CPI

A senadora Maria do Carmo (DEM) não assinou o requerimento de instalação da CPI para investigar os Tribunais Superiores e disse ao senador Alessandro Vieira (PPS) que não considerava o momento oportuno para isso.

FÁBIO COORDENADOR

Parte da bancada federal divulga que o deputado federal Fábio Reis (MDB) é que será o coordenador da bancada parlamentar de Sergipe em Brasília. Mas o deputado Gustinho Ribeiro também a deseja.

VICE-LÍDER DO BLOCO

A vantagem de Fábio Reis, segundo um parlamentar, é que ele está em seu terceiro mandato e atualmente é vice-líder do maior bloco parlamentar da Câmara Federal, que é liderado pelo PSL.

BOATOS ABUNDAM

Em início de Governo os boatos abundam. Circula um novo nos meios políticos: um dos novos secretários será afastado porque não vem seguindo o ritmo do governador Belivaldo e ouve muito o seu “quem indicou”.

MOMENTO ASSUSTA

Evangélicos assustados com a frequência de tragédias sucessivas que ocorrem e acham que “são sinais dos céus”. No início da noite de ontem o incêndio da Serigy Madeiras, na Av. Coelho Campos, em Aracaju, levou muita gente ao pânico.

DEIXA O PCDOB

Breno Silveira, candidato a deputado federal não eleito, desfiliou-se ontem do PCdoB, partido pelo qual disputou as eleições em outubro do ano passado. Segundo Breno, o partido não cumpriu nada que tratou com ele para a campanha.

RECEBEU POUCO

Breno Silveira disse que recebeu apenas R$ 16 mil do partido para a campanha enquanto outros receberam até R$ 60 mil. “Teve candidata que recebeu até R$ 500 mil emprestado de outra sigla”, disse.

PENSAR ARACAJU

O PT realizou ontem o primeiro encontro do fórum “Pensar Aracaju”, que vai acontecer durante todo o ano de 2019, promovendo uma reflexão sobre as questões municipais e fortalecendo o PT para as eleições de 2020.

SINAIS DE RACHA

O PT vai acomodar uma candidatura municipal, que pode ser a de Marcio Macedo, para disputar Aracaju, mesmo que nomes do bloco sejam candidatos certo, como é o caso de Edvaldo Nogueira (PCdoB) à reeleição. Sinais de racha mais à frente…

COM O VICE MOURÃO

O ex-deputado Eduardo Amorim (PSDB) tem agenda marcada para hoje com o vice-presidente General Mourão e a agenda é para tratar sobre a hibernação da Fafen pela Petrobrás. Hibernar não é bom negócio nem para Sergipe e nem para a Petrobrás.

PODE FICAR EM BRASÍLIA

Eduardo Amorim pode permanecer em Brasília. e convite para isso não lhe falta. Ontem ele tomou café da manha com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) e conversaram sobre tudo… inclusive política.

PESO DOS PARTIDOS

Heleno Silva (PRB) distribui nos grupos palavras do presidente do PRB, Marcos Pereira: “Estamos na legislatura do ‘se vira nos trinta’, diversas bancadas com cerca de 30 deputados. Isso alterou o peso de cada partido na hora da negociação”.

ESTÁ EM BRASÍLIA

Heleno Silva vai ficar em Brasília prestando serviço ao PRB, cuidando da articulação política. Reveza o seu tempo com Aracaju, onde pretende disputar a Prefeitura de Aracaju. O PRB pode ganhar espaço e se compor com Edvaldo Nogueira.

FICA NA BASE NEUTRA

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) manterá o mesmo perfil da ex-deputada Ana Lúcia, a quem substituiu. É da bancada do Governo, não nega, mas pode votar contra em caso de alguma decisão contrariar o que pensa seu bloco.

Dos grupos sociais

///Discute Fafen – Organizado pelo senador Alessandro Vieira (PPS) políticos e técnicos de Sergipe se reuniram para juntos encontrarem a melhor saída para evitar a hibernação da Fafen, com o objetivo de unir todas as forças representativas do Estado para, juntas, tentar uma solução mais firme para esse grave problemas.

///Oferecer condições – O governador Belivaldo Chagas não esteve presente, mas o secretário geral do Governo, José Felizola, e do Desenvolvimento Econômico, José Augusto, participaram do evento, além de nomes como o ex-senador Albano Franco, todo disposto a oferecem sugestões para evitar o fechamento da Fafen.

///Forum de governadores – Na quarta-feira da próxima semana o governador Belivaldo Chagas participa do 3º Fórum dos Governadores em Brasília para discutir com os demais colegas as questões que afetam os Estados, principalmente na questão financeira e na Previdência. Vão oferecer caminhos para que todos se recuperem.

///Reunião preparatória – Na segunda-feira, os governadores terão uma reunião preparatória, promovida pelo governador de Brasília, Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB), onde vão apresentar e discutir os vários temas que serão apresentados durante o Fórum, para que sejam avaliados e bem definidos todos os pontos.

///Luta dos Sem terrinha – O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto soma forças à luta do Movimento dos Sem Terra (MST) e repudia a manipulação jornalística veiculada pela Rede Record contra o encontro das Crianças Sem Terrinha. Toda resistência ao processo de criminalização de quem luta por seus direitos.

///Dispôs a receber – O senador Rogério Carvalho (PT), juntamente com Jaques Wagner, esteve ontem com o Ministro das Minas e Energias Bento Costa Lima Leite, que se dispôs a receber os governadores e a bancada do PT para juntos “encontramos uma solução e evitarmos o fechamento da Fafen”.

Conversa

Saúde cresce – Anotem, dentro de mais alguns meses os sergipanos vão se orgulhar da Saúde Pública que terá em todo o Estado. O projeto é ousado.

Cirurgias cardíacas – O hospital do município de São Cristóvão já está realizando cirurgias cardíacas. E irá muito além que isso.

Incêndio assusta – O incêndio ontem à noite em Aracaju assustou moradores da região. Não pelo risco de explosão, mas pelo possibilidade de expansão.

Partes distintas – O momento é de tragédias e realmente tem assustado pela coincidência de casos em partes distintas do Brasil.

Sem reunião – O ex-deputado federal André Moura (PSC) está entre Brasília e Sergipe, mas ainda não está se reunindo com lideranças municipais.

Por em ordem – A preocupação dos governantes, neste momento, é colocar a situação financeira dos seus Estados em ordem. Ninguém vai bem.

Tudo certo – Dentro do PT em Sergipe a disputa pela Prefeitura de Aracaju é fato consumado. O partido terá candidato em 2020.

Grupo político – A vereadora Emília Corrêa será mesmo candidata è Prefeitura de Aracaju e continua em conversas com o grupo político em formação.

Visitas a bairros – O deputado Gilmar Carvalho voltou a intensificar suas visitas a bairros de Aracaju, em campanha para disputar a Prefeitura.