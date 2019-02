ANS faz oficinas para tirar dúvidas de usuários de plano de saúde

“Em 2018, tivemos três grandes temas que merecem ser mais aprofundados: a nova metodologia de cálculo do reajuste dos planos individuais; a ampliação das regras para a portabilidade de carências e a norma sobre os processos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”, disse o diretor Rogério Scarabel.

Um dos pontos em houve mudanças foi o da portabilidade. De acordo com a nova norma, a partir de junho deixa de ser exigido do consumidor compatibilidade entre os planos. As carências ocorrem apenas nos casos das coberturas não contratadas no plano de origem.