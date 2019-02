BANDIDOS ASSALTAM ÔNIBUS DE ESTUDANTES EM ESTÂNCIA

12/02/19 - 06:52:59

O primeiro dia de aula no município de Estância foi marcado por um assalto a um ônibus escolar que fazia o transporte de estudantes da rede pública municipal. O fato foi registrado nas imediações do entroncamento que liga o assentamento Paulo Freire à BR 101.

Segundo informações colhidas pela redação do “DS”, o assalto foi cometido por dois homens armados que interceptaram o veículo e subtraíram pertences de alunos e do motorista do ônibus.

O veículo que tinha saído do Povoado Maravilha fazia o transporte de alunos para os assentamentos Paulo Freire II, Rosa Luxemburgo, Canudos e a Colônia São João.

Redação e foto: Pisca Jr