Castramóvel retoma atividades e leva ações ao Parque Sementeira

12/02/19 - 15:58:55

Há um ano, tiveram início os trabalhos do Castramóvel, uma clínica móvel que realiza esterilização de cães e gatos machos. O começo do serviço ocorreu após a lei 4.878, sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira em abril de 2017. Da sanção ao efetivo princípio das castrações, foi um processo cuidadoso de análise e discussões entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e entidades ligadas à proteção animal. Hoje, com o Castramóvel consolidado, os números positivos só crescem e a população, aos poucos, passa a compreender a necessidade e os benefícios da esterilização dos cães e gatos.

O primeiro bairro a receber o veículo foi o Santa Maria, em seguida, o bairro Santos Dumont, e o último foi o Bugio. “Os bairros são escolhidos de acordo com os dados da última campanha antirrábica, então, são bairros com grande quantidade de animais vacinados, e também através do perfil epidemiológico do local, ou seja, são bairros que têm ocorrência de transmissão de zoonoses, principalmente a leishmaniose visceral humana (ou calazar). O grande objetivo é justamente o controle populacional para se ter o controle de zoonoses”, explicou a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena”.

De acordo com Marina Sena, como era uma novidade, no primeiro momento, no bairro Santa Maria, a população teve mais curiosidade sobre como funcionava o Castramóvel. “Como não era um serviço conhecido, tivemos um número grande de absenteísmo, mas, isso foi regularizado com o tempo. No Bugio, por exemplo, a procura foi grande e, temos certeza, na próxima parada será ainda mais proveitoso”, afirmou a gerente do CCZ.

Do início do serviço até hoje, foram cadastrados 451 animais, entre cães e gatos, sendo que, 241 estavam aptos para a castração e passaram pela cirurgia, que, em todos os casos, foi bem sucedida. “No Bugio, tivemos o número mais expressivo. Acredito que muito se deve a disseminação do Castramóvel. Quando a notícia positiva chega, as pessoas passam a se interessar mais. Além disso, quando chegamos a cada bairro, fazemos questão de explicar como é feito todo o procedimento e o porquê ele é tão benéfico”, ressaltou Marina.

No último mês de dezembro, o Castramóvel recebeu novos materiais, o que vai possibilitar o aumento de cirurgias. Antes, a unidade itinerante fazia cerca de dez procedimentos por semana, a partir de agora passa a realizar 30 no mesmo período. “Recebemos instrumentais cirúrgicos, máquina de tosa e mais dois colchões térmicos, que ajudarão os animais a despertarem mais rapidamente após a castração. Assim, nossa capacidade de oferta do serviço aumentará em cada bairro contemplado”, frisou a gerente.

Um mês antes de chegar a cada bairro, a informação é divulgada para dar tempo de cada comunidade se organizar e a população se inteirar do que é necessário para realizar o procedimento. O próximo local a receber o Castramóvel será o Bairro América. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, serão realizados os cadastros. “No dia 28, estaremos na unidade de Saúde Adel Nunes e, no dia 1º, na Joaldo Barbosa, a partir das 7h. Nosso intuito é começar as consultas no dia 11 de março e realizar as cirurgias já no dia seguinte naqueles animais que estiverem aptos”, detalhou Marina.

Para ter acesso ao serviço é preciso que os animais estejam vacinados, vermifugados, dentro do peso ideal e livre de doenças que possam comprometer alguma etapa do processo. A verificação é importante para garantir que os animais passem pelas cirurgias e anestesias sem problemas, e tenham uma boa recuperação.

Além disso, é preciso estar atento a todas as normas do projeto, que são: o responsável pelo animal deve ter renda de até 1,5 salário mínimo; cada família poderá cadastrar até cinco animais; os cães e gatos devem ter idade entre cinco meses e oito anos de idade; apenas os machos serão esterilizados; animais comunitários, que vivem em locais públicos, poderão ser esterilizados, desde que alguém se responsabilize e tenha um lar temporário para a recuperação pós-cirúrgica; animais de ONGs cadastradas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) poderão ser castrados, conforme programação específica.

Ações extras

Para expandir ainda mais os trabalhos, o CCZ vai levar o Castramóvel para um local da cidade que concentra um grande número de animais que não possuem tutores, mas, que, inclusive, há alguns que são cuidados por pessoas que trabalham ou moram próximas a essa localidade.

Assim, na próxima sexta-feira, 15, a unidade itinerante estará no Parque da Sementeira, a partir das 8h. “Os moradores próximos ou funcionários dessas localidades que cuidam dos animais é que terão a responsabilidade com a captura e encaminhamento até o Castramóvel”, salientou a gerente do Centro.

Benefícios da castração

– Previne doenças: os tumores de próstata, por exemplo, são evitados, o que tende a prolongar a vida do animal.

– Reduz a agressividade: Como deixam de produzir o hormônio testosterona, diminuem o instinto de demarcar território, o que, consequentemente, reduz a agressividade.

– O animal fica mais tranquilo: com a baixa produção de hormônio, o animal fica menos agitado.

– Prolonga a vida: muitos veterinários acreditam que a castração aumenta em cinco anos a expectativa de vida do animal e isso leva em conta a baixa probabilidade de apresentar doenças graves na velhice e ao comportamento mais tranquilo.

Foto Ana Licia Menezes