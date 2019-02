Correu do pau

12/02/19 - 08:14:04

Entra ano, sai ano e o Congresso continua a mesma casa de mãe Joana. Com medo da justiça, o Senado acaba de arquivar o requerimento propondo a abertura da CPI que investigaria os tribunais superiores. Provavelmente, temendo represálias dos ministros togados, o tucano Tasso Jereissati e a pedetista Kátia Abreu retiraram as assinaturas que garantiam a tramitação da CPI. Autor da proposta, o senador sergipano Alessandro Vieira (PP) jura que os colegas não suportaram a pressão ostensiva de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, por que magistrados ditos honrados têm medo de uma investigação parlamentar? E pra que serve um Senado que corre do pau na primeira cara feia? Este triste episódio serviu, ao menos, para provar que há mais mistério entre a política e a justiça do que toda a nossa vã filosofia. Desconjuro!

Salvador da pátria

Dizendo-se oposição aos governos municipal, estadual e federal, o advogado Almeida Lima (MDB) sonha em disputar o governo de Sergipe em 2022. Almeidinha se apresenta agora como a salvação da lavoura: ?Diante da calamidade em que vive o estado, não posso cruzar os braços e não me oferecer como alternativa?, disse ele ao Jornal da Cidade. Tomara que não repita em 2022 o papelão que fez em 2012, quando renunciou a candidatura a prefeito de Aracaju em pleno debate da TV Sergipe. Homem, vôte!

Convite aceito

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) será o representante de Aracaju na comissão parlamentar que atuará em Brasília a favor da Frente Nacional de Prefeitos. Formulado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o convite foi prontamente aceito por Mitidieri: “Será uma honra pra mim poder representar nossa querida capital”. Legal!

Fora de tempo

Embora feitas por empresas sérias, as pesquisas para as eleições de 2020 não possuem qualquer serventia. Até o início da campanha, uma série de fatores mudará os índices apurados agora. Portanto, para desgosto dos cabos eleitorais, as consultas de intenção de votos a serem feitas no próximo ano colocarão as atuais no esquecimento. Quem viver, verá!

Unha e carne

Nunca esteve tão sólida a amizade do governador Belivaldo Chagas (PSD) com o ex-deputado estadual Robson Viana (PSD). Pelo menos foi o que garantiu o ex-parlamentar após ter sido recebido em audiência pelo governador. Segundo Robson, “essa história que estamos afastados é “fake”, mentira e só interessa a quem não quer o melhor para Sergipe”. Ah, bom!

Jogo de cena

Quer apostar uma mariola de goiaba como a Petrobras nunca vai pagar a multa de R$ 10 milhões aplicada pelo governo de Sergipe? Segundo a estatal Adema, a punição à petroleira foi motivada pelo fechamento sem a devida liberação ambiental da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN), em Laranjeiras. Além da multa, a classe política sergipana tenta convencer a Petrobras a retomar a produção de amônia e ureia. Tomara!

Bico seco

Treze municípios sergipanos estão sem água tratada por conta da manutenção nas adutoras do Semiárido e Sertaneja. Segundo a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a regularização do abastecimento será feita a partir das 17h de hoje. Os moradores dos 13 municípios foram orientados a economizar a água ainda existente nos reservatórios residenciais. Quem avisa amigo é!

Vida mansa

E quem está curtindo as belas praias do litoral baiano é o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Ele postou no instagram uma foto conduzindo uma bicicleta aquática com a seguinte legenda: “Pedalando, pedalando e a cabeça voltando no tempo. Me vi entregando telegramas nas ruas de Aracaju. Kkkkk”. É, quem pode, pode!

Debate petista

O Partido dos Trabalhadores promoveu, ontem, o 1º Ciclo de Debates em Aracaju como parte das comemorações pelos 39 anos da legenda. Com o tema “a construção do PT e o legado em Aracaju”, o evento contou com a participação de grande número de petistas. Durante todo este ano, o partido vai discutir os problemas da capital e as perspectivas para as eleições de 2020. Então, tá!

Escolha definida

A bancada federal de Sergipe deve “eleger” como seu coordenador o deputado federal Fábio Reis (MDB). A maioria dos parlamentares defende a indicação do emedebista por sua experiência no Congresso. Reis está no terceiro mandato e tem trânsito livre neste governo militar. Por questões meramente paroquiais, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) deverá ser o único voto contra a indicação de Fábio. Marminino!

Baixa comunista

O suplente de deputado estadual Breno Silveira não é mais comunista de carteirinha. A desfiliação do moço foi oficializada ontem, através de carta entregue ao presidente do partido, vereador professor Bittencourt. Como o PCdoB não atingiu a cláusula de barreira nas últimas eleições, vários outros comunistas também deverão trocar de endereço político em breve. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Correio de Aracaju, em 15 de dezembro de 1912.