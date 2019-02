Diretor do hospital de Estância se reúne com o deputado Luciano Bispo

12/02/19 - 16:05:42

O diretor administrativo do Hospital Amparo de Maria, José Magno Leão, esteve no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, (Alese) com o objetivo de buscar do Poder Legislativo melhorias para a Unidade de Saúde do no município de Estância, na região Sul do Estado de Sergipe.

“Viemos buscar mais uma vez o apoio do presidente desta casa. O deputado Luciano Bispo já deu provas disso,de que tem comprometimento com a população e com a saúde pública, ato que faz sem muito protocolo e burocracia. Temos o apoio do governador do Estado e do secretário de Saúde, e viemos fortalecer esse apoio junto ao deputados. O hospital Amparo de maria tem a única maternidade da zona Sul do Estado, e um hospital com perfil de cirurgias seletivas”, declarou o diretor da unidade de saúde, José Magno Leão.

A visita entre o diretor administrativo do hospital de Estância e o presidente da Casa Legislativa ocorreu nesta última segunda-feira, dia 12.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Divulgação da Rede Alese