VÂNDALOS ROUBAM CHAVE ELÉTRICA QUE LIGA REFLETORES

12/02/19 - 05:42:50

Pela segunda vez, na última terça-feira, dia 05 de Fevereiro, os vândalos aproveitaram a falta de vigilante no periódo noturno, adentraram a área interna do estádio e roubaram toda chave elétrica que liga os quatro refletores da praça de esporte. Além disso, os meliantes tentaram retirar o portão que dá acesso a arquibancada da torcida visitante.

Segundo informações, o administrador do estádio Carlos Alberto Melo, conhecido por Beto do Botequim, encaminhou fotografias do fato praticado por vândalos para Seduc, em Aracaju, para que a mesma tome as devidas providências.

O portal Gazeta de Estância, foi informado por moradores, residentes na região, que no turno da noite não existe segurança e os vândalos aproveitam a área para usar entorpecentes e cometer roubos.

Há cerca de 18 meses, a praça de Esporte está impedida de realizar jogos no turno da noite, pois toda fiação dos quatro refletores foram roubadas por vândalos e até agora nada foi feito pelo Governo do Estado, por intermédio da Superintendência de Esportes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Prestes há completar 36 anos no próximo dia 05 de Março, o Estádio Estadual Governador Augusto Franco, o Francão, situado em Estância, região Sul de Sergipe, não tem muitos motivos para festejar.

Da Gazeta de Estância