Galo do Augusto Franco comemora 10 anos com feijoada e folia

12/02/19 - 10:10:43

Um dos blocos mais tradicionais da capital sergipana, o Bloco Galo do Augusto Franco comemora 10 anos com feijoada e folia no próximo sábado, 16/2, em uma grande prévia para o Galo que acontecerá dia 23/2. A festa, que terá início a partir das 12h, contará com a animação da Banda Ediferente, Sinho Lemos e Sandro Reis.

A agremiação tem como idealizador o psicólogo Carlos Max Prejuízo através da Casa Cultural Careca e Camarada e tem como objetivo resgatar a tradição dos antigos carnavais de rua, reunindo pessoas de todas as idades. Todos os anos, o Bloco leva para avenida uma obra de mais de quatro metros de altura, assinada pelo artista Anselmo Seixas.

Serviço: Feijoada 10 Anos do Bloco Galo do Augusto Franco

Horário: 12h

Local: Praça do Galo – Av. Canal 5, Conj. Augusto Franco

Entrada: R$25,00 (entrada + feijoada) / R$10,00 (só entrada)

Pontos de venda: Augusto Ciclo, Farmácia Moura, MaxClínica e Cacau Cabeleireiros.

Classificação: Livre

Assessoria de Imprensa