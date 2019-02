Horta orgânica transforma o espaço da Escola Municipal José Ferreira Neto

12/02/19 - 10:49:11

Os alunos e professores da Escola Municipal José Ferreira Neto, localizada no Povoado Bita, em Nossa Senhora do Socorro, na manhã desta segunda-feira, 11, comemoraram a inauguração da sua primeira horta orgânica, que recebeu o nome de “Seu Ferreira”.

A ação faz parte de um projeto piloto no município e é uma iniciativa dos educadores da unidade escolar e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Educação (Semed) e Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP).

Na ocasião, a secretária Municipal de Educação, professora Josevanda Mendonça Franco, representou o prefeito, Padre Inaldo, e destacou que o município faz questão de realizar ações articuladas entre as secretarias, como forma de integrar os trabalhos, além de fortalecer e ampliar a rede de assistência aos cidadãos.

“Precisamos compreender que um projeto como este tem uma grande dimensão, pois ele agrega valor à escola. Nós, que fazemos educação, ficamos satisfeitos quando percebemos que o espaço escolar realiza um trabalho para além dos conteúdos que são transmitidos em sala de aula. É inegável que cuidar do meio ambiente é uma forma atenção e preocupação com as gerações futuras”, acredita Josevanda.

Ainda em sua fala a secretária agradeceu a parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura. “É muito importante que os pais e a comunidade também participem dessa ação”, adicionou.

Parceria com a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca

O secretário da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP), David Lopes, destacou que o objetivo da criação da horta no espaço escolar é também envolver a comunidade local do Povoado Bita. De acordo com ele, a horta conta materiais recicláveis.

“Parabenizo a Secretaria Municipal de Educação e a dedicação da equipe diretiva, dos docentes e dos alunos. Com este projeto é possível aprender sobre educação ambiental de forma prática. Agradeço também o empenho da professora Josevanda que solicitou uma nova pintura neste espaço”, destacou o secretário.

Projeto Preservar é Vida

Para a diretora da unidade escolar, Camilla Alves de Farias Souza, o apoio na execução do projeto de criação da horta demonstra uma atenção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, por meio das ações da SEMED e da SMAP. “A Escola Municipal José Ferreira Neto possui 56 alunos é a primeira instituição de campo com uma horta modelo para estudo. Dessa maneira, assumir a parceria com as secretarias é uma forma de valorizar, cada vez mais, a comunidade e a educação”, frisou a educadora, ao explicar que a horta é resultado do projeto Preservar é Vida.

Ainda de acordo com a diretora, a iniciativa servirá como um projeto piloto, ou seja, uma horta modelo. “Estamos abertos para visitação de outras unidades escolares. Sendo assim, será possível socializar as práticas exitosas. Outra questão, que está atrelada a essa iniciativa, é a qualidade de vida a partir do consumo de alimentos saudáveis”, adicionou Camilla Alves de Farias Souza, ao informar que os alimentos servirão também no preparo da merenda escolar.

Alunos comemoraram a iniciativa

O pequeno Caio Estevão da Silva, do 4° ano, não disfarçava a alegria ao comentar que irá aprender ainda mais com as atividades práticas. “Irei ajudar em todas as ações”, disse. Já o aluno Jhon da Conceição, do 5° ano, afirmou que se orgulha de estudar na Escola Municipal José Ferreira Neto. “Com o verde das hortaliças a minha escola ficou ainda mais linda”, declarou.

Presenças

Prestigiaram a inauguração da horta orgânica os secretários de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude (Semeltju), Francisco Carlos, do Trabalho (Semtrab), Alessandro Santos, e de Indústria e Comércio, Carlos de Mendonça.

Por: Lívia Lessa

Foto: Edilson Menezes