LAÉRCIO, ALESSANDRO E MEMBROS SINDIPETRO DISCUTEM SOBRE FAFEN

12/02/19 - 13:12:19

Em reunião realizada pelo senador Alessandro Vieira com representantes do Sindipetro, o deputado federal Laércio Oliveira informou que solicitou uma audiência com o presidente em exercício Hamilton Mourão para discutir o problema da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados em Sergipe (Fafen-SE). O parlamentou explicou todo o processo que tem encaminhado em Brasília. “Durante a reunião da Frente Parlamentar da Agricultura realizada na semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ficou de marcar uma audiência com o presidente da Petrobras, no Rio de Janeiro. Essa semana já tenho uma reunião agendada com a ministra”, disse Laércio.

Laércio acrescentou que como acho que o assunto é urgente, é preciso unir forças para agilizar o processo, ele solicitou uma audiência com Mourão. “Quero convidar o senador Alessandro para participar, juntamente com o grupo de trabalho que está sendo formado na Câmara para tratar desse assunto que é urgente”, explicou.

A reunião foi realizada no auditório do Shopping Casa Design, em Aracaju, com a participação secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, deputados estaduais, vereadores, prefeito de Laranjeiras, e representantes do Sindipetro.

O deputado também explicou que é importante que os deputados estaduais e vereadores participem da audiência. “Precisamos unir força política e mostrar que Sergipe está se movimentando em torno de uma solução para a Fafen. Não podemos deixar que a fábrica hiberne ou feche as portas de uma vez. Estamos falando de empregos perdidos, de mudança de vida para os trabalhadores que serão transferidos e também do prejuízo que teremos no Brasil que passará a depender de 100% da importação dos seus fertilizantes”, enfatizou Laércio.

O senador Alessandro Vieira falou que o objetivo da reunião é unir esforços contra o fechamento da Fafen. “Precisamos nos unir para construir soluções efetivas que garantam não apenas a reabertura da Fafen, mas principalmente a sua viabilidade econômica no longo prazo”, disse Alessandro acrescentando que vai acompanhar o deputado nas reuniões para conseguir soluções para esse problema.

O secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, explicou sobre o grupo de trabalho que foi criado pelo governo do estado e que há alternativas à paralisação da produção e viabilidade para a permanência da Fafen, em Laranjeiras, aqui em Sergipe. O relatório já foi entregue pela assessoria de Laércio para a Frente Parlamentar da Agropecuária e servirá como base para os estudos que estão sendo desenvolvidos.

“Fechar um fábrica de fertilizantes significa destruir a agricultura. Se o país tem a pretensão de ser o país de celeiro agrícola e produtor de grãos fechando fábrica de fertilizantes. Hoje temos duas fábricas de fertilizantes nitrogenados em operação no país, as duas respondem por 20% da produção de fertilizantes no Brasil”, explicou o secretário José Augusto Carvalho.

Representantes dos sindicatos e de empresas de estão sendo prejudicadas com essa situação dos trabalhos da Fafen também apresentaram as reivindicações e entregaram um documento elaborado pelo Fórum Estadual em Defesa das Fafens aos parlamentares durante a reunião. Também participou da reunião o ex-governador, Albano Franco, que no ano passado se integrou à luta ao marcar audiência com o então presidente Michel Temer e conseguiu a prorrogação do prazo para hibernação da Fafen.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria