LUCIANO COMEMORA O CONVÊNIO ENTRE IPESAÚDE E SOCORRO

12/02/19 - 10:01:23

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), se reuniu na manhã desta segunda-feira, 11 com o presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira e o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo Silva (PCdoB). Na pauta, a celebração de convênio entre a prefeitura e o plano de saúde estadual, visando beneficiar dezenas de servidores públicos municipais, a partir de abril de 2019.

Segundo Luciano Bispo, o prefeito padre Inaldo teve a ideia de aproveitar o projeto aprovado ano passado na Alese, visando fazer com que as prefeituras possam fazer convênios com o Ipesaúde. “Padre Inaldo sentou hoje com o presidente do Ipesaúde, dr. Christian, que é um homem muito interessado em resolver as questões relacionadas à saúde do povo sergipano e até o mês de abril poderá ser firmado esse convênio que vai beneficiar muito os servidores da Prefeitura de Socorro”, destaca.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro disse ser a realização de um grande sonho dos servidores públicos municipais. “Que esse convênio venha a acontecer de fato. Hoje estamos saindo muito felizes e satisfeitos porque o presidente do Ipes deu a sua palavra, de que a partir de abril, os servidores de Nossa Senhora do Socorro podem fazer parte dessa grande família. Isso traz dignidade para os nossos servidores e é um sonho realizado”, completa padre Inaldo Silva.

Ipesaúde

Na oportunidade, o presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira destacou que, quando foram reformadas as unidades próprias e regionais, foi pensando nesse novo contingente de beneficiários. “Esse é o objetivo do nosso plano de saúde estatal, considerado o maior de Sergipe, ampliando a sua carteira não só para funcionários do estado, como também das prefeituras como das câmaras municipais para atender cada vez mais e melhor”.

Por Aldaci de Souza

Foto: Júnior Ventura