Paralisação do sistema Hórus do Ministério da Saúde prejudica atendimento no Case

12/02/19 - 07:01:11

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o sistema Hórus, do Ministério da Saúde (MS), está parado e prejudicando o atendimento à população. A orientação da direção do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) é para que os usuários liguem para o número 3234-3400 antes de se dirigir ao órgão.

O controle do sistema, utilizado pela unidade para dispensação dos medicamentos, é realizado exclusivamente pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde e o estado de Sergipe não detém nenhum poder sobre ele. Com o sistema parado, a entrega dos medicamentos está comprometida.

A farmacêutica do Case e gestora do Hórus na unidade, Taís Andreza Costa Dantas, vem realizando contatos com os responsáveis pelo sistema desde a semana passada, quando o sistema comecou a apresentar lentidão. A gestora já buscou informações agora pela manhã com os técnicos em Brasília e aguarda uma resposta.