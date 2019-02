Thiaguinho Batalha esclarece fake news sobre brinquedo adaptado

12/02/19 - 05:00:21

O vereador Thiaguinho Batalha fez questão de desmentir as falsas notícias que circularam nas redes sociais nesta segunda, 11, sobre um dos brinquedos adaptados instalados na capital. As imagens da primeira estrutura isolada foram registradas no dia da inauguração antes da entrega oficial e repassadas agora com informações errôneas sobre o seu uso.

Localizado na Alameda das Árvores, o primeiro brinquedo faz parte do Projeto de Lei 104/2018 de autoria do parlamentar que trata sobre a doação de brinquedos para crianças com necessidades especiais em praças de Aracaju. A aquisição obedeceu os padrões da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e também cumpriu todas as regras necessárias relacionadas as orientações dos usuários.

Para Thiaguinho, é de extrema importância a apuração de qualquer fato antes de compartilhar nos dias atuais. “É o cúmulo da maldade repassar mentiras. Estou indignado que as pessoas estão enviando essa imagem citando uma possível interdição. Fico triste em saber que estão inventando notícias relacionadas a acidentes com crianças no brinquedo”, declarou.

Ainda de acordo com ele, o próximo equipamento será instalado em breve. “Pensamos nesse projeto com muito carinho e já preparamos uma segunda inauguração em um cartão postal da nossa cidade”, finalizou.

Por Ana Paula Aquino

Foto assessoria