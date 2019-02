Vereador cabo Didi participa de reunião em prol da Fafen

12/02/19 - 10:29:25

Na tarde desta segunda-feira, 11, o Vereador Cabo Didi participou de uma reunião realizada pelo senador Alessandro Vieira(PPS), para discutirem a situação da Fábrica de Fertilidades Nitrogenados (Fafen).

A reunião teve a participação de vereadores de Laranjeiras, deputados; do secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola; do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Pereira; empresários; lideres sindicais e políticos do Executivo, além da sociedade Civil.

O objetivo da reunião foi discutir e buscar soluções para brecar a hibernação da fábrica, que causará demissões e gerará transferências de seus funcionários. Além da fábrica de fertilizantes cumprir um papel fundamental no país no campo desenvolvimento, da agricultura e da economia. Com isso os representantes políticos e do governo, decidiram ir à Brasília para marcar uma reunião com o Presidente em exercício, a equipe técnica do Ministério das Minas e Energias e a Petrobrás.

“Precisamos unir nossas forças para mudarmos esse quadro de hibernação da Fafen, que tem um papel importantíssimo na agricultura e no nosso Estado,” frisou Didi.

Foto assessoria

por Patrícia França