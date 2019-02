Edvaldo: “Gilmar está preocupado com a eleição dele e não com o povo”

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), não está gostando das constantes criticas feitas pelo jornalista e deputado estadual, Gilmar Carvalho (PSC) e em resposta às criticas, o prefeito disse que “Gilmar Carvalho não me preocupa”.

A informação passada pelo próprio Gilmar é que ele será candidato a prefeito nas eleições de 2020, em um dos municípios da grande Aracaju.

Na manhã desta quarta-feira (13) Edvaldo Nogueira foi duro na resposta ao jornalista, ao afirmar que “ele não se preocupa com o povo. Ele está preocupado é com a eleição dele. A opinião dele é exclusivamente política.”, afirmou o prefeito em entrevista ao jornal da Fan.

Ainda sobre Gilmar, o prefeito lamentou que “a legislação brasileira não consegue impedir esse tipo de abuso. Ele usa o rádio, a televisão para beneficio próprio”, afirmou Edvaldo Nogueira.

Mas a resposta de forma objetiva não foram direcionadas apenas a Gilmar. O ex-prefeito de Aracaju, Silvio Santos (PT) também foi dura e segundo Edvaldo, a nota 5, dada por Silvio sobre a sua administração foi em razão de estar “do outro lado”, já que as informações são de que o Partido dos Trabalhadores deverá lançar candidato em Aracaju e com isso, não se aliar ao grupo de Edvaldo.

Edvaldo Nogueira afirma que “a única nota que me interessa sobre a gestão que temos realizado é a do povo de Aracaju ao final do nosso governo em 2020. O que alguns políticos estão declarando sobre isso não me preocupa. A opinião dos políticos muda de acordo com o lado em que estão”, ironizou o prefeito.

Ao final da entrevista, Edvaldo voltou a afirmar que o município não tem condições de conceder reajuste e que isso só será discutido a partir de abril do ano que vem (2020). “Entre abril e maio, faremos toda a discussão relacionada a eventual reajuste salarial dos servidores públicos municipais. Porque é preciso avaliar as condições reais de pagamento. Se der aumento sem analisar, a gente não consegue pagar em dia”.

Edvaldo concluiu afirmando que “tenho compromisso com os trabalhadores, mas também tenho responsabilidade com toda a sociedade. Não posso conceder reajuste sem fazer uma análise geral das condições financeiras da cidade e a tendência da arrecadação do município”.

