ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E CARRO DE PASSEIO DEIXA 1 MORTO

13/02/19 - 07:55:23

Mais um grave acidente foi registrado nas rodovias do estado e deixa uma vitima fatal

A colisão frontal envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na noite desta terça-feira (12) na BR-235, próximo ao trevo de acesso ao Povoado Alagadiço, no município de Frei Paulo.

As informações são de que o condutor do veículo de passeio, identificado como Pedro Cruz dos Santos, 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.