Após 15 dias na Rússia ginastas do Club Sportivo Sergipe retornam a Aracaju

13/02/19 - 05:18:11

“Foram duas semanas de muito aprendizado e troca de experiências que certamente servirão para uma vida inteira”. As afirmações são da técnica Thalyta Almeida ao desembarcar no Aeroporto de Aracaju nesta terça-feira, 12, após acompanhar 4 de suas atletas na Rússia.

Ainda segundo a treinadora, a viagem internacional teve como principal objetivo aprimorar conhecimentos no segmento da ginástica rítmica. “A Rússia é o berço da GR e estar entre professores e atletas deste nível traz um estímulo a mais para as nossas meninas e melhora, sem sombra de dúvidas, a qualidade do esporte em Sergipe”, afirmou.

Apesar da pouca idade, as ginastas que viajaram para a Rússia, Rebeca Marques, 14, Anna Luísa Nunes, 10, Maria Luísa Passos, 13 e Marília Gabriela, 9, já têm níveis de qualificação profissional consideráveis na modalidade, padrões, inclusive, que foram necessários para habilitá-las aos treinos em solo estrangeiro.

Agora, além de retornarem às atividades no Club Sportivo Sergipe de GR – CTE Thalyta Almeida, as atletas já se preparam para o festival e copa de ginástica rítmica que acontecem nos próximos dias 27 e 28 deste mês no próprio Centro de Treinamento.

Fonte e foto: ASCOM – CTETA /4P Comunicação Integrada