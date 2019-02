Avosos celebra Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil com inauguração

13/02/19 - 16:13:37

Avosos celebra Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil com inauguração do Internamento Pediátrico da Oncologia ´Tia Ruth´

No próximo dia 18, em celebração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil (15 de fevereiro), a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos) entregará ao Governo do Estado as novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia Maria Ruth Wynne Cardoso ´Tia Ruth´. Será às 9h, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). “Um espaço bem organizado, ilustrado e exclusivo para crianças e adolescentes com câncer do Estado de Sergipe, não apenas aos assistidos pela Avosos. Para a construção utilizamos fundos de reservas de parceiros da instituição e recursos provenientes do nosso Centro de Oncologia, que possibilita tratamento a adultos com câncer. Os recursos doados pela sociedade são revertidos exclusivamente ao apoio ao tratamento na Casa Tia Ruth de Apoio: alimentação, hospedagem, cesta básica, transporte, exames especializados, consultas médicas e outros”, pontua o fundador e presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo. No total foram investidos cerca de R$ 75 mil (reforma física do ambiente) e cerca de R$ 165 mil (mobília: leitos, armários e outros; condicionadores de ar, plotagem e sinalização).

Waneska Cipriano