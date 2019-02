Carminha sobre Valmir:não tenho culpa por atos praticados por quem traiu

Mostrando muito equilíbrio e disposição a frente do executivo, a prefeita Carminha Mendonça, há pouco mais de 80 dias na gestão vem revolucionando a administração municipal. Direitos sonhados por categorias e nunca ouvidos, foram agora conquistados, sendo que isto somente tornou-se realidade com a chegada de Carminha ao comando do Executivo Municipal. E são várias as ações que colocam o Município de Itabaiana em outro patamar de desenvolvimento social.

Para se ter uma ideia do que estamos falando, basta observar que os agentes de trânsito do município podem agora, dizer que tem, de fato e por direito, um plano de carreira, reivindicado inúmeras vezes pela categoria. E os avanços da administração de Carminha Mendonça não param por aí. No aspecto da educacional professores realizaram o primeiro Fórum Municipal de Educação, onde puderam esclarecer, discutir, analisar e planejar o trabalho educativo, medidas essas que serão desempenhadas e desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2019.

No âmbito social, Carminha Mendonça proporcionou melhorias para várias instituições sociais itabaianenses, espaços de convivência e com forte papel social que sempre cuidaram de quem sempre necessita de apoio e atenção. Locais a exemplo do abrigo “Nossas Vidas em Suas Mãos”, “Parque dos Falcões” com suas belezas naturais que encantam visitantes de vários lugares de Sergipe, do Brasil e até mesmo de outros países, buscando transmitir, através de conhecimentos, como manter a preservação da flora e principalmente da fauna, como o amparo e defesa de aves de rapina. Outro ponto que vale destacar é o “IFA”, sob a responsabilidade administrativa de “Fabinho”, que há muitos anos dedica-se ao cuidado de pessoas com transtornos psicológicos, proporcionando a elas um pouco de dignidade.

No que se refere a infraestrutura e conservação de vias públicas, é importante ressaltar que o município estava com importantes obras abandonadas, sendo isso alvo de reclamações diárias através da Ouvidoria do Município. Mas esse tempo ficou no passado.

Após Carminha Mendonça assumir o Poder Executivo, muita obras paralisadas, como as estradas que dão acesso a comunidades e que estavam completamente abandonadas e em estado de desnivelamento, foram retomadas.

Vias importantes que servem para o deslocamento da população e escoamento da produção de hortaliças, legumes e outros produtos, em hipótese alguma, deveriam estar em péssimas condições de tráfego. Em outro eixo de desenvolvimento, a atual administração trabalha para a conclusão da construção de uma creche, sonho de muitas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seu filhos, mas que com a chegada do novo espaço, terão ciência que as crianças estarão protegidas e sob orientação de profissionais capacitados.

Ciente de todos os desafios, Carminha Mendonça mantêm uma rotina de intensos trabalhos, confiante na capacidade de superação das dificuldades encontradas.

“Cheguei, sentei na cadeira de prefeito, e diariamente recebia empresários e fornecedores com dívidas a receber, muitas que nem tinha documentação, recebi um empresário com 500 portas, fornecidas para o município, uma empresa de fogos de artifício também apareceu querendo ver o seu débito quitado. São tantas cobranças que não tenho nem noção precisa do valor até o momento. Mas a nossa assessoria está fazendo o levantamento. E diante de todas essas dificuldades eu jamais me acovardei, porque tenho no meu DNA o sangue de um grande homem, conhecido em todo estado de Sergipe, pela sua determinação, pela sua honestidade e pela sua forma transparente e determinada de fazer política, nas minhas veias corre o sangue do maior líder político da história, meu pai, Chico de Miguel”.

MANTENDO A FÉ

“Olhando a situação que encontrei, foi através de uma passagem bíblica, em Óseas 46-6, que pude encontrar uma resposta para a situação: Um verdadeiro sepulcro caiado, onde o marketing criado pelo gestor afastado era uma verdadeira maquiagem. E foi através das escrituras sagradas que pude encontrar também ânimo e forças para vencer cada dificuldade, pois lá em filipenses 4-13, está escrito Tudo posso naquele que me fortalece, e é esse Deus que tem me dado força para vencer cada crítica, cada problema”.

HUMILDADE

“É preciso esclarecer que estou na posição de prefeita por força da lei e do voto, e eu não tenho culpa alguma por atos praticados por aquele que traiu a confiança de todos nós. Porque para mim foi a maior frustração, ver aquele menino criado na cozinha da minha casa, desviar sua conduta, e chegar a esse ponto constrangedor que Itabaiana passou”.

