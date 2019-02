Case: Ministério da Saúde informa que Sistema Hórus continuará oscilando nos próximos dias

13/02/19 - 05:34:39

Em nota enviada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Ministério da Saúde (MS) informa que o Sistema Hórus continuará oscilando durante toda esta semana, dificultando o atendimento à população.

Ainda de acordo com o MS, um novo pacote de melhorias começou a ser desenvolvido e implementado pelo DATASUS, com previsão de disponibilização efetiva apenas para próxima semana.

O Case realiza o atendimento ao público das 6h das às 13h. Diante da lentidão no Sistema Hórus, o atendimento permanecerá moroso.

O controle do sistema, utilizado pela unidade para dispensação dos medicamentos, é realizado exclusivamente pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS) e o estado de Sergipe não possui nenhuma gerência sobre ele.

Fonte e foto assessoria