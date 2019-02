CELSE e GE recepcionam diretoria do SergipeTec em visita à UTE Porto de Sergipe I

13/02/19 - 05:48:42

Presidente Pedro Litsek fez a apresentação do projeto e acompanhou a equipe durante visita à obra da termoelétrica.

Nesta terça-feira, 12, a CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe e a GE abriram às portas da UTE Porto de Sergipe I, na Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju, para a visita da diretoria do Sergipe Parque Tecnológico – SergipeTec.

A equipe liderada pelo diretor-presidente do órgão, Manoel Hora Batista, foi recepcionada pelo diretor-presidente da CELSE, Pedro Litsek, que realizou a apresentação do projeto aos visitantes, e pela equipe da General Eletric – GE, empresa responsável pela tecnologia que irá promover a geração de energia através do processamento do gás natural liquefeito – GNL.

Após a explanação, o diretor-presidente da CELSE acompanhou a diretoria do SergipeTec durante uma visita de campo às obras da termoelétrica, as quais estão em estágio

“A CELSE contribuirá consideravelmente para a segurança energética do Nordeste, já que são 1551 MW de energia firme injetados no sistema interligado. Dessa forma, será possível reduzir o risco de blecaute e stress nos sistemas de transmissão nesta e em outras regiões do país. Além de uma vantagem na questão ambiental com o GNL (gás natural liquefeito), que proporcionará queda de 90% de emissões de gás carbônico se comparado com as termoelétricas a diesel”, destacou Pedro Litsek.

*Usina Termoelétrica Porto de Sergipe

A Usina Termoelétrica Porto de Sergipe está localizada em Barra dos Coqueiros e será responsável por converter gás natural em energia elétrica. A CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe é a responsável pela implantação da maior e mais eficiente usina termoelétrica a gás natural da América Latina: a UTE Porto de Sergipe I, que entrará em operação comercial em janeiro de 2020.

Desde o início das obras de implantação, o empreendimento gerou mais de 5 mil empregos diretos com mais de 64% de mão de obra sergipana.

Com utilização de tecnologia de ponta, a construção da usina é conduzida pela General Electric – GE e contempla três turbinas a gás HA e uma turbina a vapor, além de gerar recuperação de calor. Este é o primeiro empreendimento no Brasil a receber esse modelo de turbinas HA, que foi agraciado com o Guinness World Records, devido à alta taxa de eficiência em converter energia do combustível em eletricidade.

Fonte e foto assessoria